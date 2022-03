Padres de familia de la escuela Venustiano Carranza en Culiacán piden destitución de la directora

Culiacán, Sinaloa.- Padres de familia de la escuela primaria Venustiano Carranza en Culiacán, Sinaloa, se manifestaron a las afueras del plantel para pedir la destitución de la directora ante la falta de atención hacia la escuela.

Debido a la ineficiencia y falta de interés por solucionar problemas graves en la escuela según los padres de familia es que se plantaron y pidieron a las autoridades educativas su intervención.

La asociación de padres de familia además de los papás que no la integran aseguraron que desde hace tiempo se han estado cometiendo robos en la escuela pero que la directora no hace nada por solucionarlo.

“Supuestamente se han levantado denuncias pero pues no, en la semana pasada venimos y nos dicen que se robaron el cableado, los niños están trabajando sin luz vienen tiempos de calores y no sabemos cómo van a trabajar”, expresó Brenda Ángeles, madre de familia del grupo de sexto grado.

Mencionó que los pequeños no pueden seguir en esas condiciones pues no tiene luz, agua , nada y temen que cada vez más se esté deteriorando la escuela y la directora no haga nada por salvar el plantel.

Otra de las quejas de los padres de familia es que los niños no están teniendo clases presencial al 100 por ciento esto a pesar de que la Sepyc ya dio autorización e hizo el llamado a que todos volvieran a la presencialidad.

Ante esta situación hicieron un llamado a las autoridades educativas a que acudan al plantel y verifiquen si la directora está haciendo bien su trabajo pues ya son muchas fallas las que se han presentado además de los constantes robos que al parecer ni denuncia existe. Así mismo exigieron a que las autoridades de seguirán den más rondines por la zona para evitar más robos.