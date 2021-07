Padres de familia de niños con cáncer en Sinaloa se quejan de falta de medicamentos oncológicos

Sinaloa.- Siguen las quejas de padres de familia de niños con cáncer y otras complicaciones ante la falta de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Comentaron que los problemas más desgastantes son en el área oncológica pues los niños no pueden tomar sus quimioterapia debido a la falta de los medicamentos.

Son muchos los casos en los que las familias no tienen ni para comer pues algunos no son de Culiacán y al llegar acá están durmiendo en la calle y sin comer pues lo poco que tienen lo tienen que gastar en medicamentos.

Hace unos días circuló por las redes sociales un vídeo en el que médicos, fundaciones y padres de familia de pequeños con este problema exigían al gobierno del estado y al federal una solución pues ya son años los que han estado batallando con dicho problema.

Leer más: DIF Sinaloa apoyará en el trámite para becas de orfandad por Covid-19

En el vídeo los padres de familia expresan su inconformidad y molestia con el gobierno, esto después de que autoridades federales declararon que los manifestantes de familiares oncológicos en el país eran muy pocos y que lo hacían por seguir grupos políticos de la derecha.

Presidente Andrés Manuel López Obrador y López Gatell esto no es una telenovela, ninguna derecha nacional e internacional mueve a las familias de los niños con cáncer, esto es una realidad. Mi hija no pidió tener cáncer, mi hija no pide lastima, mi hija no pidió enfermarse en este sexenio ya basta de burlas”, se puede escuchar en el vídeo.