Padres de familia deben sicoeducarse para guiar a sus hijos: Expertos

México.- Un sondeo reciente realizado por EL DEBATE a 100 personas en Culiacán y Los Mochis encontró que, aunque los padres manifiestan preocupación por las conductas de sus hijos, así como por su estado emocional, en la práctica suele ser difícil que las condiciones de buena comunicación se den entre padres e hijos, principalmente por la falta de conocimientos que los progenitores pueden tener en el área, por lo que expertos sugieren adquirir esas habilidades en capacitaciones y talleres.

Aceptar la responsabilidad

El sicólogo Carlos de la Vega, con amplia experiencia en terapia familiar, mencionó en entrevista para este medio que es muy importante que los padres y madres tomen responsabilidad de contacto y comunicación con sus hijos, porque si bien se dice esta generación es diferente y difícil de tratar, a esta generación la han formado los papás de otras generaciones.

«Estos niños los criamos nosotros, nosotros como papás hemos sido muy laxos y hemos naturalizado muchas cosas que no están permitidas», dijo, pues considera que al niño o al adolescente no se le educa o no se le corrige porque se tiene miedo a someterle a estrés o porque se piensa que se va a dañar su autoestima si se le enseña que sus actos tienen consecuencias, si se le establecen límites, reglas o responsabilidades; mencionó que es algo que los padres pueden aprender y aplicar en sus hijos de acuerdo con las capacidades físicas y sicoemocionales de los niños y adolescentes, ya que beneficia mucho en la convivencia, tanto familiar como en la escolar.

Asistir a talleres para padres

Para poder llegar a establecer reglas y límites adecuadamente es necesario saber comunicarse, por lo que la sicóloga Laura Llamile Inzunza, especialista en sicoterapia y apoyo escolar, mencionó que los padres podrían aprender a leer y reconocer todas las manifestaciones de esta, como lo son los gestos, las expresiones, las posturas, el tono de voz o incluso el silencio mediante talleres de sicoeducación emocional, que bien pueden ser los que ofrece la Secretaría de Educación Pública (SEP) o aquellos que se ofrecen en lo privado algunos expertos.

«La importancia de una escuela para padres radica en que los padres son enseñados por una persona que se prepara, además de que los papás también escuchan a otros papás, y también así se aprende», dijo. Añadió que, de requerirse, también es importante acudir a terapia.

Atender los llamados escolares

La sicóloga Guadalupe de Jesús Uriarte, quien tiene más de nueve años atendiendo las necesidades emocionales y escolares de niños en educación primaria y secundaria de la SEP, mencionó:

Los talleres para padres se brindan para que los papás sepan cómo apoyar a sus hijos.

Lupita sugiere que en ellos pueden aprender a poner reglas en el hogar y a reforzar hábitos que se repiten en la escuela, facilitando a los niños el proceso de aprendizaje.

Algo que recalca Lupita Uriarte es que los papás deben de acatar los llamados escolares, sean de maestros, de sicólogos o de pedagogos. «A veces los papás faltan porque creen que es para regañarlos, pero queremos saber qué está pasando y buscar la forma de ayudar a los niños con sus problemas: si tienen que ir a terapia, a refuerzo o a algún área especializada», mencionó.