Padres de familia necesitan el regreso a clases presenciales, pero creen que no hay condiciones

Culiacán, Sinaloa.- Padres de familia ven necesario el regreso a clases presencial pero no creen que existan las condiciones necesarias para que se respeten los protocolos sanitarios. En un sondeo realizado en Culiacán por esta casa editorial la ciudadanía comentó que los menores pueden aprender mejor en las aulas ya que estarían más atentos.

Juan Manuel Quiroz, uno de los entrevistados comentó que los menores deben de seguir en sus casas debido a que aún existen muchos contagios y no cree que existan las condiciones para las clases presenciales.

"Según van a vacunar a los maestros y no se me hace justo yo tengo dos nietas y la mera verdad no me gustaría que les pasara algo".

Otros comentaron que, si quieren que se dé el regreso a clases presenciales, pero no ven posible que se den con todas las medidas sanitarias. "Hay arma de dos filos tal vez, porque si es muy necesario las clases presenciales porque el niño de por si estando con el maestro frente al grupo no pone atención y en casa menos además de que los padres no todos pueden apoyar".

"Si hace falta ya, pero se me hace muy peligroso porque si todavía no dan luz verde es por algo". La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se vacunaran a todos los maestros para que antes de que termine este ciclo escolar se dé el regreso a clases presenciales