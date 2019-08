Padres de familia protestan en Sepyc por falta de aula en kinder de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Padres de familia protestan en las instalaciones de la Sepyc debido a las condiciones en que sus hijos realizan sus actividades en el kinder Jaime Sevilla ubicado en el sector Valle Alto, Culiacán.

Cansados de esperar y observar a sus hijos en condiciones incomodas y que no alientan el aprendizaje, fueron a Sepyc, ya que desde hace dos años que están solicitando recursos para la construcción de una nueva aula.

Un padre de familia comentó que cuando hace mucho calor, meten a los niños dentro de una bodeguita para que tomen sus clases, sin embargo, es tan pequeña que dentro o caben los niños o caben las mesas.

Sí tu te imaginas un aula de clases, es la tercera parte

Figueroa, uno de los padres de familia comentó que en años anteriores no era problema que los niños trabajaran en la bodega pero este ciclo escolar la demanda es de 30 alumnos

"Se nos hace injusto dos años esperando el aula y que los niños estén en la interperie pasando calor, venimos a exigirles porqué es un derechos de los niños que estén en un lugar digno dónde tomar las clases"

La directora Noemí Nanjera, por su parte también se encontraba en Sepyc, ya que es responsabilidad del director de la institución realizar las solicitudes. Al momento de comentar sobre las solicitudes de años pasados relató que ocurrieron en año de elecciones.

"En el ciclo escolar 2017 - 2018 se hizo un grupo de incremento, yo metí la solicitud para el salón y todo, me dijeron que para el final del ciclo escolar empezaban con la construcción, pero pues, tocó la casualidad que fue 2018, me dijero que era año de elecciones que el dinero se había ido para otra parte y no habíamos salido beneficiados" comentó la directora.