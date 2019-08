Padres intentan canjear uniformes antes de tiempo

Sinaloa.- A pesar de que se ha estado informando que la fecha de la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos 2019-2020 iniciará este lunes 12 de agosto, se han registrado casos de padres que han acudido a los centros de canje para pedirlos o apartarlos.

Comerciantes comentaron que al explicarle a los padres de familia que no pueden entregárselos, algunos han salido molestos del local, mientras que otros les dijeron que pensaban que podían canjearlos antes.

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria son los que serán beneficiados por el programa de Gobierno del Estado. Antonia Beltrán, encargada de uno de los establecimientos de canje de uniformes, comentó que han llegado padres por las prendas, pero les explicó que todo funciona bajo la supervisión del Gobierno estatal, y no se entregará nada antes de la fecha establecida.

Los tutores tendrán hasta el 15 de diciembre para canjear los uniformes y útiles escolares, por lo que los comerciantes hicieron el llamado para que se respeten las fechas.

Molestia

“Algunas señoras hasta se molestan porque les decimos que no, e intentan que a la fuerza les demos los uniformes, pero lo que pasa es que no podemos y no estamos autorizados para hacerlo”.

Por su parte, Estela Caro dijo que los padres de familia hacen eso para evitar las filas y horas de espera para canjear los útiles, pero la realidad es que no pueden hacer nada para evitarlo.

“Lo único que pueden hacer es comprar su útiles aparte, pero de los que están en el programa esos será a partir del lunes, y no antes”, detalló.

El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, destacó la importancia de este programa, pues ayuda a la economía familiar, ya que los padres de familia se ahorran la compra de dos uniformes y el paquete de útiles escolares para que sus hijos vayan a la escuela.

En el ciclo escolar 2017-2018 solo fue posible otorgar un uniforme por alumno, debido a la enorme deuda que se heredó, pero gracias al orden que se hizo de las finanzas públicas, para el siguiente ciclo ya fue posible regresar a los dos uniformes por alumno.