Pago por que me alquilen para ser candidato al Gobierno de Sinaloa: Cuen Ojeda

Sinaloa.- Héctor Melesio Cuen Ojeda, fundador y actual presidente estatal del Partido Sinaloense, se dice listo para encabezar la candidatura de su partido al Gobierno de Sinaloa, en lo que sería su segunda disputa electoral por esta posición, pero ahora —afirma— con una estructura partidista y territorial más fortalecida.

Entrevistado por Debate en el despacho del partido, el también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa se define como un hombre de planeación estratégica, al que no le gusta la simulación y para quien el mayor éxito y soporte es su familia: su esposa, sus cuatro hijos y sus nueve nietos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El también empresario desde hace 42 años en el giro de los laboratorios clínicos y exalcalde de Culiacán afirma que siempre pone por delante el trato y el humanismo en sus distintas facetas, sin abandonar nunca su proyecto de vida, trabajando siempre en torno a resultados.

Y es justamente esa planeación —admite— la que junto con su experiencia vivida el año pasado en el tema de su salud lo que lo ha llevado de nuevo a la ruta de la sucesión por la gubernatura en el 2021, elección a la que no descarta que vayan solos, aunque tampoco se han cerrado la oportunidad de hacer alianza.

¿De dónde es originario Héctor Melesio?

"Yo nací en Badiraguato, Sinaloa. A los cinco años me vine de allá, y fui educado en pura escuela pública. La intención mía siempre fue ser empresario, al igual que mi abuelo, nada más que además de empresario mi abuelo fue presidente municipal de Badiraguato en dos ocasiones, tres veces diputado local, incluso él firma la Constitución del 22 de Sinaloa (Melesio Cuen Cázarez). Su hermano fue general de la Revolución, fue jefe del Estado Mayor Presidencial de Venustiano Carranza, y fue inclusive gobernador interino del Distrito Federal en su momento. Yo creo que traigo ahí genes un poco reprimidos, y quiero que afloren más. Como empresario, he sido muy exitoso, y combinar lo que es la práctica profesional con la academia, con la investigación, a mí me ha dado mucho".

¿Se considera un hombre de familia?

"Sí, eso es lo máximo para mí. Yo tengo cuatro hijos y nueve nietos en este momento. Y cuando tú tienes estabilidad emocional en tu casa, te va bien fuera de ella, es por ello que a mí me va bien en todos los sentidos. Yo me he formado en la cultura del esfuerzo, en lo que es el emprendedurismo, como empresario. Y desde luego que el deporte marcó mi vida. Yo fui maratonista. Yo corrí el maratón de Nueva York, el de Boston, el de Hawái, el de Long Beach, el de Los Ángeles, muchos maratones a nivel internacional, pero lo más importante fue cuando defendía los colores universitarios como seleccionado desde primero de preparatoria y los cinco años de profesional. Fui muy competitivo todo el tiempo, y eso, dice la Biblia, que el que es bien en lo poco es fiel en lo mucho. Si eres luchón en una cosa, eres luchón en otra cosa; y a mí eso me pasa. Siempre daba mi máximo esfuerzo como estudiante. Siempre di mi máximo esfuerzo como deportista".

¿Tiene algún hobby?

"Mi hobby es la política en este momento, esa es la realidad, y como yo sé que en política, al igual que en deporte, el trabajo se hace antes. Tú cuando entrenas para un maratón tienes que entrenar seis meses antes. Si te haces tonto en el entrenamiento, pagas la factura en el transcurso de la competencia. La política es exactamente lo mismo: tienes que trabajar mucho antes".

¿El PAS está listo si las elecciones fueran en un mes?

"Ya. Inclusive ya están capacitados. Nuestra estructura electoral en estos momentos es alrededor de 11 mil gentes. La estructura del Partido Sinaloense, y si juntamos la estructura territorial, son más de 33 mil gentes. La gente se puede preguntar: y de dónde sacan tanta gente. El INE nos reconoció hace no mucho tiempo 145 mil 977 militantes del Partido Sinaloense".

¿Estará usted en las boletas en el 2021?

"Sí, de hecho, si ustedes se fijan, no hace mucho tiempo, cuando terminó el último proceso electoral, dije que ya no iba a competir. Yo cuando termino un maratón, doy todo, termino casi en el hospital; lo mismo en una campaña electoral: doy todo, termino mudo, prácticamente, con la pérdida de muchos kilogramos de peso y hasta con deudas. Yo dije: “No puedo hacer otra”. Sin embargo, poco a poco me he ido involucrando de nueva cuenta en este proceso, y dicen por ahí que es de sabios rectificar, y ahora pago por que me alquilen para ser candidato al Gobierno del Estado de Sinaloa".

¿Buscará la gubernatura de Sinaloa?

"Por supuesto que sí, y la idea es ganarla".

¿Por qué quiere ser gobernador?

"Porque conozco plenamente cada una de las 144 sindicaturas. Y no es rollo esto. Yo he sido un hombre de tierra".

¿No es un capricho?

"No. En un principio yo lo comentaba, estaba obsesionado. Después de haber superado una tremenda enfermedad el año pasado, dije yo: lo que venga está bien. Y ahorita, en este momento, quiero ser gobernador, pero si de repente me dicen “no vas a ser gobernador”, no tengo ningún problema, no me va a afectar en mi estado anímico para nada. La verdad es que yo le doy gracias a Dios, como que me prestó vida, porque el año anterior cuando yo me fui a una cirugía mayor a la Ciudad de México ya me sentía desahuciado. Quiero ser gobernador porque conozco Sinaloa, porque Sinaloa ya está sobrediagnosticado, porque conozco lo que se tiene que hacer prácticamente en cada municipio. En este momento ya tenemos la plataforma electoral, y esa plataforma es el plan de trabajo futuro para la candidatura que vamos a tener".

¿No le preocupa ser visto como el candidato eterno?

"Eso no me importa. A mí me puede decir narizón, chato, lo que quieran, no me importa. Nadie creía el cambio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nadie creía en una situación de esa naturaleza. Cuando yo llegué a la Universidad, no había más que un programa educativo acreditado. No llegaba ni siquiera al 20 por ciento de la matrícula de calidad, y la entregamos arriba del 90 por ciento. Solamente el que se anima, hace grandes cosas; solo el que se anima es grande, y en su momento yo pude no animarme y que todo siguiera igual. Yo no pierdo miserablemente mi tiempo. Yo cuando digo sí a una cosa, es para que haya resultados tangibles, y soy un convencido que las cosas pueden mejorar en Sinaloa".

¿Qué papel cree que vayan a jugar las alianzas en esta elección?

"Creo que las alianzas van a definir el resultado de la elección, por eso cuando nosotros consultamos a la base pasista, nos dicen que de preferencia hay que ir solos, porque nos ha ido mejor. Yo siempre les digo: ´Estamos conscientes que a lo mejor no nos alcanza´. Sí —nos dicen—, estamos conscientes que a lo mejor no nos alcanza, pero vamos a tener una buena plataforma, vamos a crecer como partido, y vamos a tener un excelente grupo parlamentario".

¿Se han fijado una meta en ese sentido?

"No. El objetivo de nosotros es no ir más allá del 15 de diciembre para tomar una decisión. Ahorita todo parece indicar que vamos solo. Ese es el indicador que tengo con respecto a la opinión del Comité Ejecutivo Estatal del PAS."

¿Ya se han reunido con varios partidos?

"Con todos. A mí me invitan, y yo nunca digo que no. Sería maleducado. La política es de acuerdos, es de comunicación. A mí me han invitado todos, y hemos estado. Desde luego que es atractivo el Partido Sinaloense, porque si ustedes suman toda la militancia de los diez partidos nacionales en Sinaloa, tiene más el PAS que todos, una estructura acabada, y no únicamente validada, ya capacitada en este momento, porque nosotros empezamos a trabajar en agosto del 2018".

¿Cómo anticipa las elecciones del 2021?

"No es la misma ser Gobierno que ser opositor eterno. Ser Gobierno desgasta, y lo hemos visto con los Gobiernos de Morena. Y en el caso del PRI, es imposible que en dos años se borre todo el pasado. Por algo la gente hace dos años votó en contra como si fuera una planilla, por el hartazgo que ha habido y por todas las corruptelas que se han dado en la historia. Eso genera una competencia, pero también está el mejor partido local de todo México [se refiere al PAS], que entra a esta competencia, y precisamente vamos a competir para ganar".

¿Aún existe la posibilidad de una alianza?

"Si, por supuesto. Nosotros a nadie le hemos dicho que sí. Lo que hemos hecho es consolidar la estructura y prepararnos para la gran batalla. Si el Partido Sinaloense se inclina por alguno de los otros partidos, en automático esa será la cargada."

¿Usted se considera un político suspirante o un político con proyecto?

"En mi vida siempre he utilizado la planeación estratégica. Aquel que no trae un proyecto de vida, está dando palos de ciego, como lo hacen muchos gobernantes".

¿Cuál cree que sea su principal fortaleza?

"Soy un hombre romántico. Creo en Dios, y soy un hombre de fe. Dicen que la fe mueve montañas. Esa es mi mayor fortaleza. Cuando yo salgo de mi casa, siempre digo: “Este va a ser un gran día para mí”. Desde luego que para que sea un gran día necesitas dejar tu casa estable desde el punto de vista afectivo".

¿Alguna debilidad?

"Que soy compulsivo, por eso alguien me dijo por ahí: “Oye, espero que un día no seas drogadicto, porque no te va alcanzar un kilo de Minsa. Con esa nariz, peor”. La fortaleza que tengo es que siempre estoy pensando en que las cosas pueden ser mejores. En pocas palabras: me gusta tanto lo bueno, que lo regular me molesta".

¿Cuál es hasta ahorita su mayor éxito?

"Mi familia, eso para mí es fundamental, y esto ha tenido como consecuencia mucho éxito empresarial, sobre todo".

¿Algún tropiezo?

"Han sido desde el punto de vista de la salud, pero hemos logrado superar todo".

¿Hay algo a lo que le tenga temor?

"Le temo a no cumplir con las expectativas de la gente, nada más".

¿Con qué partido o tipo de personas nunca haría usted un pacto?

"Yo me reservo el derecho de admisión siempre, en todos los sentidos. Habiendo honestidad, no hay ningún problema. No hay barreras para mí".

¿Ya estamos saliendo de la crisis sanitaria, como afirma López Obrador?

"Es fundamental darle un trato serio a esta emergencia sanitaria. No se está tratando bien. Alguna vez yo escuché que querían acabar con los pobres, pero yo pensé que era mandándolos a la clase media, no con este tipo de enfermedades, donde prácticamente los estamos matando. Eso no se vale. Allá en Hong Kong están dándole cerca de 12 mil pesos a cada persona que va y se hace un examen de PCR para el diagnóstico de COVID-19 y que sale positivo. Si sale positivo, te pagan; si no, no te pagan. Te premian porque es uno más que no va a contagiar. Y aquí en México qué hacemos: les están dando dinero, pero para los gastos funerarios".

¿Cómo ve el manejo en el tema económico?

"Mal. Definitivamente, el pronóstico que existe en este momento es una contracción económica. El decrecimiento que se va a dar andaba en dos dígitos, va a ser entre -9 o -10 por ciento. Y por cada punto porcentual del producto interno bruto se calcula que hay una pérdida de cerca de 200 mil empleos, de tal manera que esa contracción que se dio como consecuencia del confinamiento que se tuvo, prácticamente va a aumentar más la pobreza, la desigualdad social y la violencia".

¿Cuál cree que sea ahorita el principal problema de Sinaloa?

"Que no hemos dado valor agregado al sector económico primario, nos hemos quedado en la economía primaria, que no nos ha ido mal, pero los empleos que esto genera son empleos mal remunerados. Tiene que detonar la economía secundaria".

Si usted fuera gobernador, ¿cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses?

"Buscar el bienestar para ellos, bienestar de manera general, porque yo puedo desglosar esto en decenas de cosas, el compromiso. Yo tengo mucha claridad en torno al lugar en donde uno tiene que actuar. No somos iguales, en todos los sentidos. Las necesidades son diferentes".

Una persona con proyecto

Además de considerarse una persona de planeación estratégica, el líder del PAS afirma que quien no tiene un proyecto de vida estará dando palos de ciego, como algunos gobernantes.

Aún no definen si competirán en alianza

Aunque la principal sugerencia de la base pasista es competir solos en la elección del 2021, el dirigente estatal admite que aún no han cerrado la puerta a una posible alianza política.

Uno de los libros que marca a Cuen

Hace más de cuarenta años, Cuen Ojeda afirma haber leído el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Cobey, del que aprendió sobre la planeación estratégica, y le sirvió en sus empresas.

Frases Cortas

¿Andrés Manuel López Obrador?

Un buen líder, perseverante.

¿Extinción de fideicomisos?

Parcial.

¿Despenalización del aborto?

No estoy de acuerdo.

¿Protestas feministas?

Estoy de acuerdo.

¿Legalización de la mariguana?

Parcialmente.

¿Matrimonios igualitarios?

Parcialmente también.

¿Pandemia?

Mal manejada.

¿Guardia Nacional?

Ejército.

¿Corrupción?

El problema de México.

¿Elecciones 2021?

Vamos por ellas.

¿Algún libro de cabecera?

Los últimos que he leído me gustan mucho, por ejemplo, Sálvese quien pueda, de Openhaimer. Otros libros que me apasionan: El arte de la guerra, de Sun Tzu; Maquiavelo me encanta, desde el punto de vista positivo. Mucha gente cree que es perversidad, y no es así.

¿Alguna frase?

"Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta".

¿Personaje histórico que admire?

El tata Cárdenas.