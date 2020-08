"Pandemia de Covid-19 va a durar más tiempo de lo previsto": secretario de Salud de Sinaloa

Sinaloa.- Efrén Encinas Torres, secretario de Salud de Sinaloa citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la pandemia de Covid-19 va a durar más tiempo de lo que tenían previsto las autoridades sanitarias en los diversos países a nivel mundial.

"Ya se señala, por la OMS, por diversos medios, que esta contingencia la pandemia va a durar más tiempo de lo previsto; se habla que pueden ser meses, inclusive un par de años", explicó Encinas Torres.

El funcionario explicó que de acuerdo a las proyecciones de Hugo López-Gattel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en México la pandemia de Covid-19 puede permanecer hasta el mes de octubre, y a partir de ahí comenzar a disminuir su propagación en el país.

Encinas Torres mencionó que en Sinaloa en las últimas semanas se ha tenido una tendencia a la disminución de casos de contagio de Covid-19. Registrando el día de hoy 121 casos positivos nuevos y 22 fallecimientos por Covid-19 en la entidad. "Vemos en Sinaloa en las últimas semanas una tendencia en la disminución de los casos, pero no podemos bajar la guardia."

Destacó que las principales comorbilidades que presentan los pacientes de coronavirus que agravan la enfermedad son: hipertensión arterial, sobrepeso, diabetes, por lo que manifestó

Es tiempo de llevar a cabo un manejo muy prudente, modificando el estilo de vida, un plan nutricional adecuado o ejercicio; para que por si por desgracia fuesen susceptibles y adquirieran la enfermedad, no estén descompensados. Y no contribuya esa descompensación de su enfermedad crónica degenerativa a que su estado inmunológico no responda adecuadamente y se complique.