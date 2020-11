Paola Gárate asegura que le dolería dejar el PRI

Culiacán, Sinaloa.- La parieron en el PRI, creció entre reuniones de vecinos en su casa y promocionando el voto a favor de este partido, por eso le dolería mucho dejarlo, pero si no le dan oportunidad allí, hay otros partidos que sí se la dan, dijo Paola Gárate Valenzuela, quien abandonó la reunión en donde se instaló el Consejo Político Municipal del PRI que se realizó este domingo en Culiacán.

Gárate Valenzuela explicó que a todos los que han levantado la mano para un puesto de elección popular los tomaron en cuenta en la Comisión Política Permanente del PRI, menos a ella.

Aseguró que no es un berrinche lo que hizo, pero no le gusta que se sigan practicas del pasado, indicó que si bien el partido ahorita está en un buen momento, no es hora de excluir a cuadros que han dejado su tiempo y parte de su vida en el mismo, recordó que ella ha apoyado de forma intensa cuatro campañas, y ha desde estado en cruceros, pegando calcas y caminando calle por calle de colonias por lo que los cargos de elección que ha desempeñado se los ha ganado a pulso.

En esta pandemia también lo ha dado todo por lo que se le hace injusto que la excluyan.