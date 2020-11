Para el alcalde de Culiacán los pobres son primero pero para hostigarlos: Salomón Monárrez Meraz

Sinaloa.- Sí son primero los pobres para el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pero para hostigarlos y no para apoyarlos criticó Salomón Monárrez Meraz, presidente de la Oficina del Pueblo.

De acuerdo al luchador social ha recibido cientos de quejas ciudadanos sobre las notificaciones de los remates de vivienda que les ha mandado el Ayuntamiento de Culiacán por el adeudo del predial a familias de las colonias de la periferia.

Este documento es ilegal por lo que llama a la ciudadanía a no firmarlo. Indicó que en estos momentos hay muchas familias que no cuentan con recursos para medicamentos, ni para alimentación por lo que no es el tiempo para que sufran acoso por parte del Ayuntamiento de Culiacán.

Dijo temer que ante el acoso de las autoridades municipales de la ciudad muchas personas empiecen a delinquir.