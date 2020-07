Para este año esperan recuperar el turismo de los efectos de la pandemia en Sinaloa

Sinaloa.- Aunque aún no se regularizan los números correspondientes la ocupación hotelera en Sinaloa, comparados a los que se tenían antes de la pandemia, el sector turístico espera una recuperación en los próximos meses, sobre todo al cerrar el año donde incrementa las visitas extranjeras, dio a conocer el secretario de turismo en el estado, Oscar Pérez Barros.

Explicó que el turismo que llega a Sinaloa actualmente es el regional carretero, quienes están llegando a los diferentes destinos turísticos desde que se dio la reapertura el día primero de julio.

En cuanto a cifras dijo que el año pasado Sinaloa cerro con un 58 por ciento de ocupación, y en el principal destino que es Mazatlán se tenía un 64 por ciento, sin embargo, de enero a marzo, que aún había destinos abiertos se tenía un 50.2 por ciento, y en abril que inicio el cierre por completo de la hotelería, por el impacto y cancelaciones se cerró con 37.8 por ciento.

En el arranque de la reactivación, durante la primera semana se tuvo un 30 por ciento de ocupación, lo que, en comparación de otros destinos, se encuentra por encima de la media.

Por otra parte, para contar con solo un mes de reapertura, las cifras son alentadoras, ya para finalizar el mes se tiene actualmente un 35 por ciento de ocupación.

Si bien aún el estado no recupera por completo las cifras en cuanto a ocupación hotelera, el secretario explicó que la expectativa es buena para finalizar el año, ya que inicia temporada alta de visitas extranjeras durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que se estima ayude a la economía de quienes viven des sector.

Recordó que actualmente se están siguiendo los protocolos que fueron perfeccionados durante antes de la reapertura de los centros turísticos, mediante la entrega de distintivos de sanidad.

El sector turístico está haciendo mucho de su parte acatando los protocolos y además haciendo que los turistas acaten los protocolos marcados en los distintivos”, expresó, ya que el problema no recae en la no aplicación de medidas en los destinos, pues obligatoriamente se solicita el cumplimiento, para ingresar a hoteles, hostales, restaurantes, aeropuertos y demás, pero las personas no cumplen cuando se encuentran fuera.