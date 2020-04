Para mayo, estiman pago de apoyos federales a pescadores en Sinaloa

Culiacán.-Al aún encontrarse a la espera del pago del programa de empleo temporal que otorga gobierno del estado, mismo que cuenta con más de 20 días de retraso, los pescadores esperan que el apoyo de Bienpesca que viene del gobierno de la república llegue sin contra tiempos.

Cuauhtémoc Castro Real, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras dijo que es hasta el mes de mayo, que se tiene estimado el pago de los apoyos federales a pescadores que corresponden al programa denominado Bienpesca.

Mismo que consta de un recurso de 7 mil 200 pesos que recibirán más de 200 mil pescadores en todo México, mismo que cuenta con una mecánica de pago que consiste en un depósito bancario a los beneficiados

Ellos ya hicieron el compromiso, ojalá cumplan, pero el compromiso ya lo hicieron, ya se censó y esperemos que sean en la fecha programada para que aterricen, se espera que no cuenten con retrasos, ya que se están realizando los procedimientos en tiempo y forma, expresó Castro Real, a la espera de que se dispersen sin contra tiempos los recursos.

Respecto a ello lamentó que trata del único programa de apoyo que viene de la federación, esto por los recortes presupuestales que se han realizado en los últimos años, mismos que han dejado el recurso muy bajo para el sector.

Así destacó que este año no se cuenta con programa de motores marinos, infraestructura pesquera y esta incierto el apoyo de Conapesca para la gasolina rivereña y diésel marino, pues no se sabe hasta el momento la permanencia del programa que no cuenta con reglas de operación.

Lo que está dejando vulnerable al sector pesquero con la situación económica por la que pasa el país actualmente debido a la contingencia sanitaria.