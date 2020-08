Para salvar la vida de un niño cerraron la Álvaro Obregón en Culiacán

Sinaloa.- El día de ayer fue uno de esos especiales, en los que no solo el amor al uniforme predomina, la satisfacción de ayudar a un pequeño estaba en puerta. Una llamada fue recibida en la corporación de la Unidad de Vialidad en la ciudad de Culiacán, esta no era una llamada cualquiera, el corazón de un padre pedía por su hijo y los oficiales decidieron actuar.

El pequeño Daniel requería ser trasladado urgentemente y los minutos eran indispensables para él, había sido reanimado en un hospital particular, requería ser trasladado urgentemente y en el menor tiempo posible al Hospital Regional No. 1 del IMSS, ya que de no ser así su vida corría un mayor peligro.

De inmediato desarrollaron una estrategia, el Escuadrón Motociclista, y tres unidades motrices de la Unidad de Vialidad y Tránsito Municipal junto a sus elementos, se apostaron sobre la arteria principal de la ciudad de Culiacán, una vida había que salvar, cierres de calles, torretas encendidas y a dirigir la circulación, el destino estaba trazado.

Cinco minutos, un silencio en la radio frecuencia y todos a la expectativa, y de pronto… “LO LOGRAMOS, LLEGÓ”.

Sí, fueron alrededor de cinco minutos, en los que el pequeño Daniel a bordo de una ambulancia “Estrella de la Vida”, y con el apoyo de los Policías Viales de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal logró arribar a la institución de salud, donde ya lo esperaban para realizarle los procedimientos pertinentes.

Los familiares al borde de las lágrimas agradecieron a los elementos por su apoyo.

“De verdad muchísimas gracias, de parte de toda la familia, estamos en deuda con cada Tránsito y personal de ambulancias; en Culiacán aún existen personas e instituciones con gran vocación de servicio y gran corazón”, mencionaron los familiares, quienes también pidieron oraciones para el pequeño Daniel, pues esperan que Dios haga un milagro en su vida.

Los policías de la SSPyTM trabajan diariamente no solo en calles y caminos, con vocación brindan atención a los que más lo necesitan.