Para soñar con ser científicas, Centro de Ciencias acercará la ciencia a las niñas en Sinaloa

Sinaloa.- Con un foco y un gancho de ropa inició algunos de sus primeros experimentos relacionados con la ciencia, y aunque pudo quedar electrocutada siempre fue apoyada por sus padres para lograr sus objetivos, expresó Alma Yadira Quiñonez Carrillo.

Actualmente es doctora en Ingeniería Informática por el programa oficial de doctorado en Inteligencia Artificial y también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel I. La investigadora admite que nunca pensó que iba a estar impartiendo clases a niños o que llegaría tan alto, a pesar de que siempre tuvo claros sus objetivos y se fue a otro país a estudiar una ingeniería, en donde era la única mujer de la clase.

A pesar de que el porcentaje de tener ingenieras o científicas no es muy grande, Quiñonez Carrillo hizo el llamado y aconsejó que si les gusta el rubro de las matemáticas y la física o bien cualquier ingeniería, no se limiten por el hecho de ser mujer o por los comentarios que se hagan al respecto. “Todos podemos, somos capaces, cualquier persona es capaz para una cosa o para otra, no importa el área y yo particularmente en verdad me gusta demasiado”.

Actividades

La doctora impartió una charla con estudiantes de la escuela primaria María Trinidad Dórame Ramos, de la colonia Alturas del Sur, en Culiacán, a quienes les compartió un poco acerca de sus proyectos.

Esto durante las Jornadas de Integración de las Niñas a la Ciencia, desarrolladas en el Centro de Ciencias de Sinaloa, actividades a las que acudió el gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

El mandatario les aconsejó a las niñas a que incursionen en el mundo de la ciencia, pues son muy bonitas e interesantes. “Ser científica es una tarea muy bonita porque le están buscando soluciones a las cosas para que la humanidad viva mejor, y ustedes son parte de la humanidad”.