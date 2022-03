¡Paran labores! Maestros del SNTE 27 se plantan en Sepyc en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 27 se sumaron al paro laboral en todo el estado de Sinaloa, algunos docentes se plantaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura apoyando al sindicato.

Los profesores comentaron que apoyan a su dirigente Genaro Torrecillas y por ello se unieron al paro de labores y decidieron acudir a Sepyc a mostrar su rechazo.

Una de las docentes que se encontraba en Sepyc comentó que están desconociendo los derechos de los maestros del sindicato así como que no reconocen a su dirigente.

"Sabemos que no ha habido respuesta porque en mi zona tengo jóvenes que no se les ha dado su plaza y ya tienen derecho ellos porque ya tienen tiempo suficiente además de que no son plazas que no están ocupadas por nadie".

Reiteraron que estaban apoyando este paro de labores debido a que han sido testigo de que no se han masificado maestros y han desconocido su dirigencia a Genaro Torrecillas.

Durante un recorrido por la ciudad de Culiacán se pudo observar como las escuelas de la sección 27 se encontraban sin alumnos y por ende sin dar clases.

A pesar de que fueron muchas las escuelas que realizaron el paro de labores, hay quienes dijeron que no estaban de acuerdo por lo que decidieron dar clases tal es el caso de la secundaria General número 7.