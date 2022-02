Paran operaciones 36 empresas de la construcción en Sinaloa

Sinaloa.- Entre los problemas económicos derivados de la contingencia sanitaria y la muerte de algunos afiliados, suman 36 empresas que han dejado de operar en Sinaloa en lo que va de la pandemia de covid-19 en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) zona centro, dio a conocer el presidente, Emilio Contreras Mendoza.

Explicó, que en comparación al inicio de la pandemia y en los dos años que han transcurrido de la contingencia sanitaria en el país, el ingreso de los constructores cayó por encima del 30 por ciento, lo que generó que con esto cayera también el número de afiliados tanto en el estado como en el país.

El presidente de CMIC zona centro, especificó que a nivel nacional la cámara contaba con 12 mil afiliados y ahora son solamente 9 mil empresas las que se tienen registradas por los efectos económicos de la pandemia, en el caso de la delegación zona centro de los 156 afiliados que se tenían antes del covid-19, disminuyó a 120 empresas afiliadas actualmente.

Entre las causantes de la caída en afiliados, dijo que destaca la muerte de dos compañeros, y el resto son empresas que pararon operaciones o quebraron por falta de empleo.

"Desgraciadamente murieron dos compañeros aquí de nosotros y el cierre, al no haber trabajado, al no haber en que desarrollarse, las empresas no se sostienen y cierran algunas de ellas", expuso Contreras Mendoza.

Leer más: Avanza en protocolo para disminuir el acoso y abuso a niñas y mujeres en el transporte público de Sinaloa

En cuanto al impacto que genera en el número de empleos, dijo que el estimado que se tiene es que cada empresa de la construcción de magnitud chica, genera por lo menos entre 8 a 10 empleos, por lo que sumando estás cifras serían más de 240 vacantes que dejaron de ofertarse en dos años.