Parece que contrataron a Estrada Ferreiro para que dañara al pueblo: Ricardo Arnulfo Mendoza

Culiacán, Sinaloa.- Lastima del tiempo que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro estudió leyes porque no aprendió nada, dijo el luchador social Ricardo Arnulfo Mendoza Saucedo.

El abogado es el encargado de elaborar la demanda de juicio político contra el alcalde de Culiacán y asegura que hay suficientes elementos para el juicio porque no respeta las leyes.

Mendoza Sauceda comentó que Estrada Ferreiro durante tres años ya le hizo mucho daño al municipio de Culiacán por lo que ya no lo pueden aguantar otros tres años porque no hace nada, sólo pelear con el gobernador, los diputados y los diversos grupos sociales y quitar los beneficios a la población, pero no es verdad que sea anticonstitucional realizar descuentos en diversos servicios a la población cuando están en la ley y por el contrario el alcalde está violentando leyes al quitar los descuentos.

Estrada Ferreiro debería de haber mejorado las condiciones de los ciudadanos, pero lo que hace es dañar a los más vulnerables.

De acuerdo al abogado le han llegado quejas de pobladores de las comisarías de que les quitaron las tarifas fijas de agua y de pagar 100 pesos, ahora les están llegando recibos por 800 por lo que están muy molestos.

Por esta razón indicó que van a estar todos los días en las mesas receptoras que se pusieron en el Ayuntamiento y que si un ciudadano quiere llevarse un formato para recolectar las firmas de sus familiares, vecinos y amigos pueden ir por uno y les explican cómo se llevan.

Invitó a la población de las sindicaturas a llevar sus formatos y llenarlos de firmas para sacar a Estrada Ferreiro y pedir que lo inhabiliten para que ya no ocupe ningún cargo público. Buscan recolectar 150 mil firmas para pedir la destitución de Estrada Ferreiro.