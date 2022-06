“Parece que el gobernador no está a gusto”, al destapar dos corcholatas para la gubernatura: Sergio Torres

Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya parece que no está a gusto en su cargo, al destapar en forma temprana a dos corcholatas para su sucesión que será en cinco años, como los alcaldes de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y de Mazatlán, Luis Guillermo "Químico" Benítez, que muestra a un mandatario estatal que quiere ser imitador del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix.

Como AMLO anda destapando sus corcholatas, Rocha Moya lo está haciendo en Sinaloa, pero la diferencia es que allá faltan dos años y aquí cinco, que como va a "llenar una jaba".

Pidió al gobernador que se ponga a trabajar en los temas que realmente le duelen a los sinaloenses, como que el estado sea más competitivo, vanguardista, seguro, mejor sistema de salud, educativo, hospitales y que haya medicinas.

El dirigente estatal pidió a Rocha Moya que se ponga las pilas en su trabajo en materia de salud, que se de seguridad de las mujeres, que se trabaje en las energías limpias, regresen las guarderías y que trabajen en los apoyos a los trabajadores.

"Tiene meses y todavía no se ve un gobierno organizado, con ideas, un gobierno gestor y vea los problemas de la gente y está pensando en quien podría ser su sustituto, entonces no se me hace a mí que sean los tiempos, ahorita es el tiempo de trabajar mucho y sudar la camiseta y de darle resultados a la gente y que el gobernador cumpla sus compromisos de campaña", precisó.

Lista negra

Torres Félix insistió que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo "Químico" Benítez sigue en la lista negra para ser destituido de su cargo.

Enfatizó que en el interior de Morena hay un pleito intestino entre ellos mismos, y se vio en el caso del exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y del exsecretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que fueron destituidos de sus cargos y que muestra la lucha "por el poder por el poder y no les interesa resolver los problemas de la gente".