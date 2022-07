“Parece que ya se está haciendo justicia”, afirma sobrina de Luis Enrique Ramírez

Culiacán, Sinaloa.- “Por parte de la familia, creo que por los dos meses que han pasado del homicidio de mi tío, nos sentimos un poco más tranquilos en el aspecto de que ya parece que se está haciendo justicia, que por fin se va a esclarecer el crimen”, dijo Danya Valeria sobrina de Luis Enrique Ramírez, sobre la detención en prisión preventina de Brisya Carolina “N”, implicada en el homicidio del periodista.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa detuvo a Brisya, por el probable delito de encubrimiento, al ocultar y desaparecer información sobre este crimen de quien fuera reportero y columnista de EL DEBATE.

“Entonces por una parte nos sentimos más tranquilos, el saber que ya haya alguien que va a pagar por el homicidio de mi tío”, expresó Danya Valeria, vía telefonica al conocer el resultado de la audiencia inicial en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro

Agregó que: “Desde un principio, cuando fueron los reporteros a la funeraria, lo que siempre le hemos dicho es que queremos justicia, que se castigue a esas personas que hicieron daño, no solamente se lo hicieron a mi tío, pues también la familia quedó fracturada”.

Mencionó que :“Esperemos que también den con el esposo de esta persona y con la persona que privó de la libertad a mi tío.

La sobrina de Luis Enrique Ramírez señaló que la Fiscalía del Estrado tiene que investigar hasta las últimas consecuencias y atrapar a los responsables de este homicidio.

Te recomendamos leer:

“Tiene que investigar más a fondo, no dejarlo así porque ya tengan a una persona, que no quede eso así, se debe llegar al fondo del asunto, saber en realidad lo que pasó, que se esclarezca bien el caso, que no haya errores, que no haya contradicciones en lo que digan las personas”, refirió.