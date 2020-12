Parte segunda brigada covid del IMSS Sinaloa a Baja California para reforzar atención médica

Sinaloa.- Trece trabajadores del área médica y de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Sinaloa se trasladaron hoy a Baja California para atender a pacientes con COVID-19, como parte de la Operación Chapultepec, informó el titular de la Oficina de Representación, doctor Luis Rafael López Ocaña.

Este personal está adscritos al Hospital General Regional No. 1, al Hospital General de Subzona No. 4, y al Hospital General de Zona No. 3, en Culiacán, Navolato y Mazatlán respectivamente.

Tres médicos generales y 10 elementos de enfermería integran este segundo contingente, que sumado al primero enviado previamente a la Ciudad de México, hará frente a la emergencia sanitaria por el alza de contagios registrados en la ciudad de Tijuana.

La Representación del IMSS en Sinaloa ha enviado más de 30 profesionales de la salud para sumar esfuerzos, junto a sus compañeros de otras entidades, en el combate a la pandemia en estados que registran una ocupación hospitalaria elevada.