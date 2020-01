Participa Guerra Liera en encuentro de rectores con Secretario de Educación Publica

CDMX.- El interés por trabajar conjuntamente quedó reivindicado y de manifiesto por el Secretario de Educación Pública (SEP), maestro Esteban Moctezuma Barragán y por los diputados federales, así como el de trabajar en temas como la armonización y planeación de las leyes de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación y avanzar en el aspecto presupuestal, esto durante el encuentro que sostuvieron los rectores afiliados a la ANUIES con el funcionario federal y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.



El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera, asistió y participó en esta reunión en la que se dieron cita la mayoría de los actores que tienen que ver con la educación superior y media superior en el país, ya que además del Secretario Moctezuma, estuvieron presentes el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Concheiro Bórquez y la titular de la DGESU, doctora Carmen Rodríguez Armenta; el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política la Cámara de Diputados, así como los legisladores Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados; Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y los legisladores Juan Carlos Romero Hicks y Tonatiuh Bravo Padilla.

Asistieron también los senadores Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación del Senado, la senadora Beatriz Paredes; la directora general del CONACyT, María Elena Álvarez Buylla, así como el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers; del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas y del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fassnacht y como anfitrión el Secretario General de la ANUIES, Jaime Valls Esponda.

“Se pusieron temas sobre la mesa sin la presión de los tiempos, de los recursos, de los cierres de año y creo que se reivindica el interés por trabajar conjuntamente e ir trabajando no solo en este esquema de armonizar y planear las leyes de educación superior, de ciencia y tecnología, sino también avanzar en el aspecto presupuestal”, expresó el Rector de la UAS al salir del encuentro.

Guerra Liera, Secretario de Educación y Cámara de Diputados | El Debate

Guerra Liera indicó que los rectores agradecieron a los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios haber hecho pública su voz respaldando la autonomía de la Universidad Autónoma de Nayarit, ya que todas las universidades públicas asumieron esa defensa y los estimulaba que no solo en el discurso los diputados plantearan el apoyo, sino que lo hicieron patente.

“Creo que se abre una muy buena agenda, hay la sinergia, hay el compromiso que recorramos esta ruta, va a ser muy intenso estos próximos meses y se habla por lo pronto de incluir ya en el Convenio de Apoyo Financiero al nivel medio superior, eso es excelente porque es algo que de manera reiterada se nos ha señalado en las auditorías como una desviación (…) creo que hubo buen ambiente, buen compromiso, y esto empujado, lo dijimos en un inicio por el liderazgo de Jaime Valls Esponda, la disposición de los diputados y senadores, de las instancias de la SEP encabezados con Moctezuma y nos permitió tener este avance”, dijo.

El Rector señaló que está pendiente en la agenda lo que es el incremento salarial que ya no se aprobó en este presupuesto, pero se planteó en esta reunión por parte de los rectores que en este 2020 pueda integrarse para que en el 2021 quede en el presupuesto, también será parte de la agenda que se verá el presupuesto ordinario y la transparencia.

“Considero que la ruta está muy clara, ANUIES, la SEP, las instituciones, la elaboración de estas leyes de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación, el aspecto presupuestal, problemas que hay con plazas no reconocidas, pensiones y jubilaciones, va a ser la agenda que tendremos que desarrollar este año”, expresó.

Agregó que esta reunión se dio en un muy buen momento donde va pasando el cierre de año, donde algunas instituciones no han firmado el Convenio Financiero, a otras no les ha llegado el recurso, hay embestidas hacia las autonomías, pero con esta reivindicación que hacen los diputados de defender y estar de lado de las instituciones es un gran aliciente.

“Desde las universidades reiteramos el compromiso, ningún rector se niega a trabajar en el nuevo modelo educativo en no ingresar a jóvenes en la aulas, pero es muy débil la buena intención, la propuesta ideal al de la demagogia, si nosotros en las instituciones no garantizamos las condiciones, vamos a tener muchos jóvenes en las universidades sin las condiciones dignas en las que deben estar (…) en las universidades no todo es el aspecto presupuestal, debemos ser autocríticos y asumir los errores, las fallas y a las inercias que heredamos”, expuso el Rector al participar en la reunión.

Por último, agregó que los rectores se han convertido en “gestores de cuidados intensivos”, donde prácticamente los recursos son cuestiones de vida o muerte en cuanto al tiempo para cumplir con el pago de salarios, de ahí la necesidad de que las universidades

homologuen y reconozcan lo que se tenga que homologar y reconocer al interior.