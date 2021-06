Pasajeros de camiones urbanos usan el cubrebocas de cubrepapada y colgado de la oreja

Culiacán, Sinaloa.- Que es responsabilidad de los conductores el solicitar a los pasajeros que usen el cubrebocas explicó el director de la Unidad de Vialidad de Tránsito Municipal Pánfilo Díaz Juárez.

Este lunes durante el primer día del operativo para supervisar que los choferes y los usuarios del transporte público usen esta medida de prevención les fue muy bien dijo el funcionario municipal de Culiacán porque se anda en la etapa de concientización.

Llamó a la ciudadanía denunciar al 911 a las personas y conductores que no usen el cubrebocas, solo deben decir que ruta es, número de camión y hacia a dónde se dirige.

Explicó que se encuentra a usuarios del transporte que sí traen cubrebocas pero lo traen en la bolsa, de cubrepapada o colgado de la oreja lo cual no está bien. Invitó a la ciudadanía a colaborar en este programa de uso de cubrebocas en el transporte público porque es por el bien de todos.

Se espera que con la pega de calcas de que quien no use cubrebocas no podrá usar el servicio de transporte todos los usuarios lo porten.

