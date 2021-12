Pasarán la Navidad y el Año Nuevo en el plantón: personal del Hospital de la Mujer de Culiacán

Sinaloa.- Trabajadores precarios que mantienen un plantón frente al Hospital de la Mujer, en la ciudad de Culiacán, no consideran una respuesta satisfactoria la que ha dado el gobernador Rubén Rocha Moya y le piden que diga a la sociedad la información completa.

El Estado pretende basificar a 400 trabajadores, cuando son más de 3 mil los que tienen derecho. No les han mostrado la lista de quiénes podrían ser y Nancy está casi segura que ni ella ni sus compañeras con 12 años de antigüedad en el Hospital de la Mujer serán basificadas.

Tienen temor porque saben que hay personas que tienen hasta 16 años laborando y no les han dado plaza.

De ser necesario, allí pasará la fiesta de Navidad y Año Nuevo, no se moverá de allí, explicó. Con respecto a la molestia de los vecinos de Valle Alto, comentaron que la noche del martes pasaron en caravana realizando mucho ruido sin importar que fuera un hospital.

A ellos le dicen que el problema no es con ellos, que en verdad no desean molestarlos, pero no tienen otra alternativa.

Con respecto a si han tenido acercamiento con el titular de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, dijeron que no y lo que creen es que ya no volverá a acercarse. Algunas trabajadores dijeron estar cansadas, pero no se quitarán hasta tener respuesta.