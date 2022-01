Pedro Lobo critica que alcalde Jesús Estrada sí puede ir a juego de Tomateros, pero no atender a pepenadores

Culiacán, Sinaloa.- El diputado local de Morena, Pedro Villegas Lobo criticó la actitud del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien no pudo atender este lunes a los pepenadores por el asunto del basurón municipal, pero sí tuvo tiempo de asistir este al juego de la serie final de los Tomateros de Culiacán ante los Charros de Jalisco.

“Les paso esta noticia, el alcalde no los va a atender hasta el miércoles porque el señor tiene agenda, agenda como, por ejemplo, que ahorita está en el estadio de los Tomateros, eso es su agenda”, dijo Villegas Lobo durante una transmisión que hizo en redes sociales.

“Él (alcalde) cree que vamos a desistir nosotros en esta manifestación e irnos a nuestras casas, pero lo que él no sabe es que nosotros aquí nos vamos a quedar, así sea hasta el miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, aquí vamos a estar, porque no vamos a desistir a luchar por sus derechos; él no se va a salir con la suya y querer privatizar realmente el basurón, ahorita vino una regidora, nos estuvo apoyando, gracias”, señaló el diputado de Morena.

Pedro Villegas reiteró su rechazo a las pretensiones del presidente municipal de querer privatizar la basura y es por eso que apoya la manifestación que están haciendo los pepenadores. "No vamos a permitir que deje sin trabajo a más de 500 familias", externó el legislador.