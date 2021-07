Peligro en la avenida Vicente Guerrero y bulevar Madero en Culiacán

Sinaloa.- Cuatro automovilistas que circulaban por la avenida Vicente Guerrero se cayeron al bulevar Francisco I. Madero, en la colonia Centro de Cuilacán, debido a que hace falta un barandal. Estos percances ocurrieron el pasado jueves, pero son muy comunes, explicaron trabajadores de establecimientos cercanos.

El jueves, muy temprano, cayó el primer automovilista; y en el transcurso del día, los otros tres, contó el encargado de un negocio del lugar.

Los tránsitos llegaron y pretendían multar a los accidentados, lo cual provocó molestias entre las personas que los auxiliaban porque el problema de los percances es porque el Ayuntamiento no pone el barandal ni señalamientos de que allí no hay bajada. Se desconoce si los multaron o no.

Ayer, tras los hechos, se colocaron cintas amarillas de advertencia, las cuales pueden ser retiradas en cualquier momento y los accidentes pueden seguir.

Llamado

Urge que el Ayuntamiento pongan una protección porque, si un automovilista está haciendo alto por la avenida Vicente Guerrero y alguien lo choca por detrás, el vehículo caerá en el bulevar Madero, donde circula una gran cantidad de automovilistas y podría ocasionar una tragedia, comentó un testigo de los accidentes ocurridos el jueves.

Algunos conductores que no estaban familiarizados con la zona, al circular por la avenida Vicente Guerrero de sur a norte, creyeron que la vialidad cruzaba el bulevar Madero y que había una bajada, pero cayeron de una altura aproximada de medio metro.

Justo en el lugar, donde la mitad de los accidentados queda volando, es salida de un arroyo, por lo que si un conductor cae cuando esté lloviendo, puede ser arrastrado por la corriente. Se espera que el Ayuntamiento ponga la estructura faltante para evitar más percances.

