Pemex niega desabasto de diésel en Culiacán, Sinaloa

"Adecuenta que aquí teníamos, pero todos se venían para acá porque no había en las otras gasolineras y se acabó, y pues estamos esperando, ya se pidió pero no sabemos cuando vayan a traernos", reiteró.

Explicó, que aún se mantienen en espera de que los proveedores realicen entrega, esto pues se solicitó pero no se ha tenido respuesta.

Rodolfo Carranza, administrador de una gasolinera local expuso que en el caso de la sucursal en la que labora, desde el día sábado no se cuenta con diésel, esto pues la alta demanda que generó que otras gasolinera se mantuvieran más de 10 días sin combustible terminó por acabar con lo que se tenía.

Explicó, que son distintas gasolineras las que se provee de combustible por parte de Pemex y algunas otras no, en las cuales se desconoce cuál es la razón de escasez de combustible.

Culiacán, Sinaloa.- En las gasolineras que abastece Petróleos Mexicanos (Pemex) no se cuenta con desabasto de diésel , aseguró Eloy Ontiveros, encargado de logística de las oficinas de Pemex ubicadas en el municipio de Culiacán .

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.