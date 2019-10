Penales y re-inserción social no son prioridad

La fuga de 55 reos del penal de Aguaruto ha puesto sobre la mesa y en focos rojos la realidad penitenciaria que vive México, donde el autogobierno, la corrupción y la falta de reinserción en su interior han prevalecido por años y continúa pendiente en la agenda nacional. Lo anterior fue considerado por expertas en temas de reinserción social y derecho penal entrevistadas por EL DEBATE.

Para Saskia Niño de Rivera, sicóloga por la Universidad Iberoamericana, cofundadora y directora general de Reinserta, una organización que lucha por un México más seguro desde el sistema penitenciario, los hechos ocurridos en Culiacán son gravísimos y representan un día de luto para la sociedad mexicana, pero además explicó que son un ejemplo perfecto de la realidad del sistema penitenciario en el país.

Indicó que la fuga de los reos no le causó sorpresa, frente al panorama delictivo del 17 de octubre, sobre todo porque señaló que cuando se habla de un penal con autogobierno eso es precisamente lo que ocurre. Aunque es lamentable, precisó, no es la primera vez que ocurre que cuando la delincuencia afuera necesita refuerzos, las personas salen de la cárcel a reforzar ese apoyo.

Contó que ha ocurrido en Nuevo León, por ejemplo, en el extinto penal de Topo Chico, o en prisiones de menores, en donde las fugas estaban abiertamente vinculadas con las necesidades de la delincuencia afuera.

«Se salen de la cárcel porque se necesitan refuerzos, porque la instrucción se da porque ellos saben que ellos son quienes mandan dentro del reclusorio», pronunció.

Llamada de atención

Niño de Rivera, quien trabajó en la Coordinación Nacional Antisecuestros, en el nuevo diseño de reclusión especializada de secuestradores en prisiones con celdas de alta seguridad, explicó que ese tipo de fugas pasan en contextos diversos: cuando, por ejemplo, se tiene un custodio por cada 100 o 200 personas privadas de la libertad, donde no hay manera humana de controlar.

Vía telefónica, la cofundadora y directora general de Reinserta, que además participó en el desarrollo de los Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, subrayó que la fuga del penal de Aguaruto es una llamada de atención para el Gobierno de Culiacán, misma que dijo que no puede seguir teniendo cárceles que estén gobernadas por el mismo cártel.

«No se puede seguir permitiendo que no se invierta lo que se tiene que invertir en seguridad, porque es clarísimo que la delincuencia está atrás y dentro del penal», mencionó.

Con base en su experiencia, contó que en los estados como Nuevo León, Baja California Sur y Chihuahua, en el momento en el que la autoridad decidió tomar control de los penales disminuyó potencialmente la delincuencia afuera, porque desde dentro se ejecutan los delitos.

«O muchas veces usan estos centros, como lo vimos en Topo Chico, para desmembrar cuerpos, matar gente. Esto tiene que ir mucho más allá. Personalmente, me dio mucho coraje que destituyeran al director del penal, no estoy diciendo que no tenga culpabilidad, lo que estoy diciendo es que eso no soluciona absolutamente nada, es tapar el sol con un dedo, ya que el problema viene de mucho más a fondo y un olvido absoluto en el sistema de justicia penal y penitenciario», sostuvo.

Urenda Queletzú Navarro Sánchez, experta en derecho y doctora en humanidades, coincidió en mencionar que lo que pasó en Culiacán permite ver la crisis de gobernabilidad interna que se manifiesta en los centros penitenciarios, en donde impera la corrupción. La investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí agregó que los penales en México siguen siendo un tema ausente en la agenda, pero, sobre todo, advirtió, para el caso de los modelos y programas de reinserción.

«No han cumplido con el modelo de garantizar la reinserción y que, en mucho de los casos, tendríamos que estar valorando cuál ha sido el proyecto que ha involucrado y sostenido la reinserción social en México».

Corrupción en penales

Señaló que gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diversos organismos internacionales, incluidos la ONU, se sabe que prevalece en los centros penitenciarios la corrupción y colisión interna, se sabe cómo se introduce droga, cómo entra dinero, cómo se mueve hacia dentro y cómo se comunican internamente.

«Sabemos que hay reclusos de primer y segundo nivel. Tendríamos que estar ahí viendo que el tema de dotar a los mecanismos, de dotar de seguridad a los penales, es un tema pendiente que estamos notando en la agenda», agregó.

Luego de la fuga en el penal de Aguaruto, el Gobierno de Guanajuato anunció que reforzaría la seguridad en sus Ceferesos y penales, esto, según la experta, es una reacción reactiva a lo que pasó en Culiacán, sin embargo, manifestó que en este y en otros estados la seguridad debería ser reactiva a lo que pudiera ocurrir previo a una fuga o motín, por ejemplo.