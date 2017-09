La presidencia de México es prioridad del Frente Opositor

En el estado de Sinaloa aún se encuentra en negociaciones la alianza entre el Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano con miras a los comicios electorales locales del 2018.

Los dirigentes de dichos partidos políticos en Sinaloa coincidieron en que hasta ahora se continúa el análisis de la posible unidad para las elecciones locales el próximo año, aunque aún no hay nada definido todavía.

UNIDAD

El hecho de que dichos partidos hayan presentado ayer una carta intención ante el Instituto Nacional Electoral para formar el Frente Ciudadano por México fue la manera de externar que se podría tener una coalición a nivel nacional.

El presidente del PAN en Sinaloa, Sebastián Zamudio Guzmán, declaró que desconocen cuáles partidos conformarán este frente amplio, ya que se va a continuar invitando a que participen, con el objetivo de trabajar juntos para el bien de México, lo que los coloca en una buena posición como contrincantes el próximo año.

El dirigente aseguró que sí irán juntos en todos los aspectos y se encuentran muy positivos con la firma, aunque solamente falta ponerse de acuerdo en qué condiciones se deberá hacer, para después comenzar a buscar los perfiles que puedan encabezar las candidaturas de este grupo.

EN PROCESO

Por su parte, el dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado, Mario Imaz, comentó que aunque se haya firmado este convenio de unidad, en lo local y en lo regional se dejará libre a los partidos, que no van en paquete, aunque aún se encuentran en diálogo para buscar el beneficio de todos, ya que, recalcó, no se trata de sumarse al proyecto para ver qué se consigue, sino que existan verdaderos compromisos del porqué se está formando el frente amplio. Y aunque sí se podría ir en alianza local, fue enfático al decir que el tema no es prioridad, y primero está la Presidencia de la República.

Claudia Morales, presidenta estatal del PRD, destacó que se está haciendo el llamado a otros partidos, como Encuentro Social o el Nueva Alianza, aunque primero deberá aprobar esta coalición opositora el consejo estatal.

REACCIÓN

El Partido Revolucionario Institucional se muestra respetuoso de la vida interna de los entes políticos opositores e incluso el dirigente del partido en Sinaloa, Carlos Gandarilla García, declaró que el tricolor actualmente se encuentra capacitando a sus militantes y están enfocados al interior en fortalecer sus estructuras con miras a las elecciones del 2018 que se encuentran muy cercanas. Gandarilla García señaló que los demás partidos están en su derecho a realizar estas actividades, y descartó que el PRI a nivel nacional se encuentre atrás de este Frente Opositor recién anunciado, con el objetivo de que Morena no salga vencedor en los comicios del 2021, y en cuanto a las alianzas con el PRI, no descartó hacerlo, pero en los tiempos correspondientes de acuerdo a lo que está estipulado.

