Pepenadores sufren por la escasez de petit y cartón en Culiacán

Sinaloa.- Las familias que viven de la pepena la siguen pasando muy mal, porque sí llegan grandes cantidades de basura al relleno sanitario pero muy poca puede ser aprovechada. El petit, y cartón está escaso y el aluminio de plano no llega, explicó Enrique Gutiérrez Sauceda líder de la Cooperativa de Pepenadores Progreso.

Debido a que los estudiantes no han regresado a las escuelas casi no hay botellas de plástico y por esta razón los pepenadores de esta organización en Culiacán están trabajando un día si y otro no, con el fin de que todos puedan juntar algo que se pueda vender y comprar comida para sus hijos o personas que dependen de ellos.

Indicó que ya hay pepenadores en el Centro de la ciudad y allí recogen, el cartón, las jabas de madera y las botellas de plástico antes de que lo echen al camión recolector lo que les está afectando en el relleno sanitario. Ante esto aseguró no se puede hacer nada.

Gutiérrez Sauceda detalló que los pepenadores y sus familias sólo están comiendo frijoles y sopa porque es para lo único que les alcanza por lo que requieren un programa permanente de despensas. Comentó que los jefes de familia se acercan a él para pedirle que haga la solicitud de despensas, pero ya no sabe a donde dirigirlas porque ya ha solicitado y no le han dado. Por fortuna en su grupo no ha habido personas contagiadas de COVID-19 porque no podrían con los gastos que genera esta enfermedad .

Aunque muchas personas tanto de la ciudad como de los poblados perdieron sus empleos, al momento no se ha registrado un alza de personas que quiera ir a trabajar al relleno sanitario como ocurrió en años anteriores con el problema de los desplazados por la violencia.

También si una persona va al basurón se da cuenta que no es fácil estar todo el día caminando y revolviendo los desechos bajo los fuertes rayos del sol.

A los pepenadores no les queda de otra que seguir soportando la situación con la esperanza de que haya personas que echen botellas de plástico, botes de aluminio y cartón en la basura para ellos poder recolectarlo y venderlo.

Entre los pepenadores hay adultos mayores y madres solteras que no tienen otra opción para ganarse la vida. Debido a que no hay clases, disminuyó de manera significativa el plástico lo que les afecta en sus ganancias.