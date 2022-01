Pepenadores trabajan con normalidad, no hay acercamiento de privatización del basurón de Culiacán

Sinaloa.- Ante la supuesta privatización del relleno sanitario en Culiacán, pepenadores de la cooperativa Fénix e Independiente mencionaron no manifestarse hasta no ver clara la situación, pues lo que se vive actualmente entre el diputado Pedro Lobo y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, lo consideran una cuestión política de cual no quieren ser partícipe.

Esmeralda Quiñónez pepenadora del relleno sanitario comentó que está no se ha dado ningún detalle del porqué tengan que manifestarse, pues hasta el momento el acercamiento que se ha tendido con el alcalde es que eso podría pasar en unos años más pero hasta el momento siguen trabajando con normalidad.

Señaló que son más de 200 personas las que están trabajando actualmente y la única cooperativa que participó en la manifestación fue la progreso, porque los demás consideran que se trata de una venga política contra el alcalde Estrada Ferreiro al no haber tenido antes un acercamiento con ellos.

También explicó que cuando ocurra una privatización a sus derechos como pepenadores estarán manifestándose para que no los dejen sin trabajo, lo cual hasta el momento siguen trabajando y buscan llevar el sustento a casa.

"Nosotros estamos trabajando y no vamos a desgastar a la gente por algo que aún no se da, s tema político con Estrada Ferreiro, nosotros no vamos a dejar de trabajar para prestarnos a eso", manifestó.

Esmeralda explicó que el alcalde les había dicho que en algún momento se llegaría a dar una privatización pero se desconoce si sería con el o otra persona.