Perciben falta de compromiso de autoridades y división entre activistas LGBTQ+ en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Además de la lucha constante para alcanzar sus derechos y vivir libres de discriminación, la comunidad de la diversidad sexual en Sinaloa parece estar en constante esfuerzo para hacerse tomar en cuenta por las autoridades. Además, pareciera que existe división entre activistas de la comunidad LGBTQ+ y que falta interés genuino en quienes están activos en lucha o ya han alcanzado puestos de poder.

Por otra parte, la falta de acciones hacia la comunidad LGBTQ+ por parte de los políticos deja mucho que desear e indica cierto uso de los activistas durante las campañas para lograr los fines políticos.

Estas ideas fueron manifestadas a EL DEBATE por la exlegisladora del Partido Encuentro Social (PES) y ciudadana Karla Montero Alatorre, y el activista y psicólogo Israel Tavera Posadas, presidente electo del Colegio de Psicólogos de Mazatlán y colaborador en la asociación civil Compartiendo Retos.

Leer más: Temporada altísima está teniendo el comercio por fiestas navideñas en Culiacán, Sinaloa

Activistas sin apoyo

Analizando la situación actual, en la que activistas han manifestado falta de apoyo justo a la entrada de la Administración más reciente en Sinaloa, la exlegisladora del PES Karla Montero Alatorre lamentó las actitudes que se tienen hacia ellos y comentó: “a los activistas los discriminaron, los utilizaron, mejor dicho, y pues a la hora de la hora no les respondieron. Sí veo que hay una cierta ruptura entre ellos mismos (los políticos a favor de la comunidad LGBTQ+) porque no dan agenda política clara para generar algo de avance”, observó.

En el mismo tenor opinó Israel Tavera, quien consideró que la comunidad activista sinaloense carece de unidad para ganar visibilidad frente al Gobierno, “falta que la comunidad realmente se una y, en conjunto, puedan generar movimientos para que el Gobierno sepa que están ahí” apuntó.

“Hay que ser honestos, la comunidad LGBTQ+ es muy desunida, y eso no ayuda a que el Gobierno lleve a cabo las reformas o actividades necesarias”, dijo, a la vez que manifestaba estar esperanzado que, a pesar de todo, este Gobierno haga su parte y continúe apoyando las causas de los activistas, no solo de la comunidad diversa, sino en lo general. Sin embargo, en opinión de la exdiputada local, esto no parece estar ocurriendo.

Montero señaló que legisladores en esta Administración, como en las pasadas, han hecho poco a favor de la comunidad diversa, quedándose muy cortos con los temas en general, pero en especial con aquellos para generar acciones a favor de los derechos LGBTQ+, ya que, a su parecer, están dudando en tomar acción, quizá por temor a perder votantes que son de religión “la ciudadanía es muy beata, y creo que no se quieran echar encima el tema”, dijo, aseverando que quizá por eso es que no se comprometen de lleno y pareciera que van más encaminados a buscar la permanencia en el poder antes que accionar a favor de los ciudadanos, mostrándose un comportamiento similar al de otros Gobiernos, “no les veo otra agenda que en realidad beneficie a la gente. Están viendo cómo perpetuarse”, señaló, pues, en su experiencia, la agenda común hecha para los ciudadanos, incluyendo a las personas LGBTQ+, no se toma en cuenta.

“Yo no veo otra cosa más que están preparándose para el 2024. A lo mejor va a llegar el punto en que a final de legislatura vayan a tratar otro tema (y no la agenda diversa), incluso creo que vayan a tratar hasta el aborto, pero para perder o ganar adeptos, yo no veo que lo hagan en realidad por beneficio de (la ciudadanía)”, sentenció.

En opinión de Tavera, no hay actualmente asociaciones LGBTQ+ en Sinaloa que hagan activismo como tal y faltan también asociaciones civiles que realmente quieran dar servicio a la comunidad, pues cuando surgen, estas funcionan un tiempo buscando más lo que parecen beneficios políticos que ayuda genuina a la comunidad, finalizó.

Activistas y Políticos

Los activistas han cambiado la política y la vida cotidiana en muchos lugares en México, Latinoamérica y el mundo. Pero en algunas sociedades los movimientos de activistas de derechos humanos todavía no se aceptan como pares de aquellos que hacen actividad política directa.

Los activistas que han luchado por mantenerse unidos han pagado un precio muy alto por ello, pero los caminos que recorren ambos movimientos, políticos y de activismo son considerados diferentes.

Leer más: Paga Sepyc sueldo y bono a docentes del proyecto Alternativas en Sinaloa

La lucha como necesidad

Al persistir las malas prácticas e injusticias cotidianas, se hacen imprescindibles las luchas continuas por la igualdad y dignidad. El Estado debe involucrarse, no solo con leyes prometedoras o actos simbólicos, sino con políticas públicas que se implementen.