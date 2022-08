”Perdimos lo poco que teníamos, el agua arrasó con todo”: Juana, vecina de Los Mezcales, Culiacán

Sinaloa.- Las fuertes lluvias registradas el pasado viernes en Culiacán terminaron con las pocas pertenencias que tenían Juana Vega, su esposo y tres hijos que viven con ella y que con un gran esfuerzo habían logrado conseguir.

Desde hace 50 años ella habita en la colonia Los Mezcales, ubicada en la zona norte de la ciudad y, aunque es una zona inundable, se quedó allí por necesidad porque no tiene un lugar seguro a dónde ir. A sus 75 años le es muy difícil empezar de nuevo a comprar colchones, ropa y los electrodomésticos que se le echaron a perder relata con voz entre cortada mientras la tristeza se apodera de su rostro.

Sorpresa

De acuerdo a Juana, esta lluvia fue inesperada. Ella, como todas las tardes, cortaba nopales para ir a vender a los cruceros y con ello poder traer a casa alimentos, pero de pronto escuchó como las gotas de lluvia caían cada vez con más fuerza, y en un par de segundos el agua que entró a su vivienda ya había dañado todo, al grado de que hasta las camas se encontraban flotando. No le dio tiempo de poner a salvo nada.

”Lo único que hice fue sentarme a llorar porque me dió una tristeza ver cómo el agua se estaba metiendo a mi casa y no podíamos hacer nada”.

La adulta mayor espera que las autoridades municipales les brinden apoyo de despensas, láminas para poder armar otra vez su casa y colchones y cobijas que también requiere para no tener que dormir en las que se le mojaron y ensuciaron con el lodo. Pese a las pérdidas no se quiso ir al albergue con el fin de cuidar sus cosas aunque ya no sirvan.