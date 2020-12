Perfiles de candidatos en Sinaloa deberán ajustarse a la ciudadanía

Sinaloa.- La reciente encuesta realizada por Debate reveló que algunos políticos se posicionan como los más populares en Sinaloa con las elecciones 2021 tan próximas y la elección de candidatos por los partidos políticos.

Esta casa editorial aplicó 950 cuestionarios a mayores de 18 años de forma directa en viviendas de cinco municipios de Sinaloa, con el objetivo de medir qué tanto son conocidos ciertos personajes y qué opinión tiene la ciudadanía sobre ellos.

Entre los personajes analizados se encuentran Héctor Melesio Cuen, Jesús Vizcarra Calderón, Gerardo Vargas Landeros, así como Aarón Irízar López, Adolfo Rojo Montoya, Angélica Díaz, Carlos Castaños, Diva Gastélum, Guillermo "Billy" Aguirre, Heriberto Félix Guerra, Imelda Castro, Jesús Estrada, Jesús Valdés, José Jaime Montes, Juan Alfonso Mejía, Juan Pablo Castañón, Guillermo "Químico" Benítez, Manuel Cárdenas Fonseca, Mario Zamora Gastélum, Rubén Rocha Moya, Sergio Jacobo, Sergio Torres Félix y Tatiana Clouthier.

El pueblo va a valorar lo que está viendo, no la opinión hueca: Jesús Estrada Ferreiro

Presidente de Culiacán

"La encuesta está bien hecha, en ese sentido (que es de los personajes más conocidos), no porque me convenga, sino porque quienes no me querían me quisieron perjudicar. Me hicieron un favor: todo mundo me conoce ahora. Tantos memes y tantas críticas me hicieron famoso, pero en el interior (de la encuesta) se habla de lo malo y lo bueno, y allí yo creo que hay desinformación. No quiero hablar que sea tendenciosa, pero cuando alguien dice “Estrada Ferreiro tiene 10 por ciento de buena opinión y 24 por ciento regular”, para efecto de aprobación es lo mismo. 24 y 10: 34. Jesús Valdés Palazuelos tiene el 24 por ciento de aprobación y el 10 por ciento regular. Es lo mismo. Se promedia. En una elección, el pueblo va a valorar lo que está viendo, no la opinión hueca".

Considero que es el resultado del trabajo que tengo en el Congreso del Estado: Angélica Díaz de Cuen, Diputada local del PAS

"Es muy gratificante que me mencionen en las encuestas. Considero que es el resultado del trabajo que tengo en el Congreso del Estado, así como en el activismo social en mi partido, el PAS, y eso es señal de que la ciudadanía lo está reconociendo. Por mi parte, estaré sujeta a lo que en mi partido se designe, porque ahí trabajamos siempre en beneficio de la gente, y por supuesto que me gustaría servir al estado; siempre lo he hecho, en cualquier espacio público. Pero también sé que hay otras encuestas que son solo para legitimar a quienes las pagan, y nosotros en el PAS no pagamos las encuestas. No es el estilo, y nunca lo será".

Real acercamiento con la ciudadanía: Juan Pablo Castañón, Empresario

"No hay aspiraciones personales para contender por la gubernatura, solo hay un genuino interés por que se dé la unidad, un trabajo de la sociedad y los partidos políticos, donde haya un proyecto de la sociedad que se tome en cuenta para que se apoye a pequeñas empresas, a los microempresarios; para que se apoye a los jóvenes, a las mujeres, un tema importante de equilibrar y de inclusión, y, en ese sentido, un proyecto ciudadano que esté de la mano con la sociedad. Es un honor que me tome en cuenta EL DEBATE para esta encuesta. Evidentemente, tengo un gran cariño por mi tierra y un interés de que las cosas se hagan bien, y ha sido una distinción que me ha hecho EL DEBATE, que lo aprecio mucho, y que además me sigue comprometiendo para trabajar por Sinaloa".

Si por Sinaloa se trata, sí lo consideraría: Guillermo Aguirre, Empresario

"Si por Sinaloa se trata, sí lo consideraría. Es un honor para mí como persona el ser mencionado con una posibilidad para tan importante puesto en Sinaloa. Tengo quince años en Chihuahua, y es un doble honor que todavía la gente y las personas de una u otra manera se acuerden para bien o para mal de mí. Doble halago o triple halago (la opinión favorable) hacia mi persona, porque la función de uno en la vida es ir dejando la semilla lo mejor que pueda sembrar, y las personas juzgan el comportamiento de uno. En lo personal, siempre me he conducido con una buena intención en las cosas de ayudar a la gente, de meterme en los problemas donde deba meterme, y resolverlos y en los que no; observarlos, y si hay manera de contribuir para ellos, soy el primero en prestarme".

La contienda electoral será más de personas que de partidos políticos: Sergio Torres Félix

Exalcalde de Culiacán

"Yo respeto mucho las encuestas de EL DEBATE. Son las más serias y se acercan a la realidad, pero 2021 la contienda electoral será más de personas que de partidos políticos, y los ciudadanos están ocultando información y están muy silenciosos, pero el día de las elecciones se van a manifestar la gente con su voto".

Estamos listos para lo que el partido determine: Sergio Jacobo Gutiérrez Diputado local del PRI

"Para mí, evidentemente resulta muy satisfactorio que se me tome en cuenta en este tipo de ejercicios, y comentar que, en mi caso, estamos enfocados al 100 por ciento en cumplir con esta responsabilidad que tenemos como diputados, y, todavía más en mi caso, como coordinador de las diputadas y los diputados del PRI. También estamos haciendo todo el esfuerzo para ayudar a todo nuestro partido en Sinaloa. Estamos listos para lo que el partido determine, el partido diga dónde podemos ser útiles. Ahí vamos a estar. Quiero expresar una amplia felicitación a EL DEBATE por este tipo de ejercicios que han realizado ya durante muchos años, y que permiten ilustrar sobre la situación política que se vive en el estado y en los municipios, y que además esta información que aparece en las encuestas también brinda información útil a los ciudadanos y promueve su participación en los asuntos públicos".

No el más popular resulta el de mayor aceptación: Ricardo Beltrán, Presidente de la Alianza Mexicana de Abogados

"A veces, no por más conocido, resulte que la gente pueda votar por ellos. Entonces, aquí yo creo que va a ser muy significativa la estructura, la fortaleza que tengan en la cohesión de los institutos políticos que representen. Veo personajes que son conocidos desde hace muchísimo tiempo, pero, vuelvo a repetir, no el más popular resulta el de mayor aceptación. Yo creo que en esta contienda próxima va a ser determinante la fuerza de los institutos políticos, porque lo que sucedió en el pasado proceso fue un tsunami que fallaron todas las expectativas y se confiaron los institutos políticos".

La gente ya no quiere repetir episodios fallidos: Dulce María Ruiz Castro Presidenta del PRI en Ahome

"Cuen, Vizcarra y Gerardo han formado parte de la vida pública y política en el estado. Los tres han sido Gobierno en sus cargos más altos, secretario del Estado y presidentes municipales de Culiacán, lo que les ha brindado popularidad, lo que no significa que represente un resultado anticipado para el 21."