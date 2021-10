"Periodista sin trinchera no es periodista": José Carlos Campos, columnista de El Debate

Sinaloa.- El periodista José Carlos Campos tiene desde 1988 desempeñando su profesión, de los cuales los últimos 22 años ha trabajado para El Debate.

Su columna se enfoca en el deporte, específicamente su deporte y pasatiempo favorito: el beisbol. Pasión que parece ser heredada por su padre y abuelo quienes también escribieron en medios de comunicación sobre temas deportivos. Su abuelo, Fernando Manuel Campos, escribió para una columna que llamó “El rincón de Fray Kempis”; mientras que su padre, Roy Campos tituló a la suya como “Mi rincón; siguiendo la tradición, José Carlos nombra su espacio como “Rincón beisbolero”.

Enseñanzas beisboleras: “Primero que nada, nunca hay que rendirse; segundo, hay que tener objetivos; y tercera, la trascendencia se da haciendo cosas, el beisbol eso me ha enseñado. Nunca hay que rendirse por más feas que estén las cosas, hay que esforzarse y ponerse la meta de llegar a home. En la vida no se debe renunciar a nada, se debe luchar”.

Sus satisfacciones al escribir: “La mayor riqueza que hay en el mundo es hacer amigos y la columna me ha permitido hacerlo. Agradezco a la gente que me reconoce en la calle, que me lean y me permitan, en cada espacio editorial que hago, entrar a sus hogares y me permitan llegar a ellos y a su familia. Eso es, básicamente, hacer amigos... No es una condición a la que uno renuncie, el periodismo es lealtad con el aficionado, es lealtad con el lector, eso he tratado de hacer por 33 años ya, hacer amigos a través de mi columna”.

Mensaje por el 49° aniversario: “Una muy sincera y cálida felicitación a la familia Salido por este aniversario, uno de muchos más que todavía faltan, sobre todo, a todos los compañeros colegas, al cuerpo administrativo, a todo el mundo una gran felicitación. Y lo último, que ojalá el país contara con más medios como El Debate que se han dedicado a servir a su región y su país de una manera increíble; un referente nacional e internacional. Además, debo decir que El Debate es un referente obligado, es obligado enterarse de saber que la verdad de muchos se concentra en una verdad generalizada, los hechos son como son, El Debate lo ha plasmado durante años. Me hace sentir orgulloso ser parte de él”.