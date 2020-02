Permanencia de titular de Ismujeres en duda

Sinaloa.- La ratificación de la titular del Ismujeres, Reyna Araceli Tirado, se ha puesto en duda al interior del Congreso del Estado.

Mientras que el gobernador del estado sostiene que la directora debe permanecer en el cargo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez, opina que su desempeño ha sido deficiente y no atiende las graves situaciones de violencia en las que se encuentran diariamente las mujeres.

El gobernador ha declarado que, de no ratificar a Reyna Araceli como directora del Ismujeres, no tiene ningún plan B; es decir, no tiene en consideración a otra persona que ocupe el cargo.

Mayoría de Morena

La Diputación Permanen-te dará certeza a la permanencia o salida de la directora. En ese sentido, la decisión recae en los cinco diputados de Morena que son mayoría en la permanente.

Ante ello, la coordinadora de la bancada morenista manifestó que su grupo parlamentario aún no se ha pronunciado a favor o en contra de la ratificación, pues es una situación que estarán revisando. Especificó que la Comisión de Equidad de Género y Familia determinará la procedencia de la ratificación a través de una determinación, parecido a un dictamen: “La comisión no vota, solo hace una determinación y se turna a la permanente, y ya estaríamos votándolo en la Permanente”, dijo.

Por su parte, el gobernador del estado Quirino Ordaz se pronunció a favor de la división de poderes y de las decisiones que tome el Congreso del Estado para la elección de los funcionarios, cuya decisión ya depende de los diputados locales.

Proceso de ratificación

En cada suceso público de violencia que ocurría en Sinaloa, colectivos feministas y diputadas locales manifestaron su crítica negativa ante el desempeño de la titular del Ismujeres, Reyna Araceli Tirado Gálvez.

El pasado 31 de enero, el gobernador del estado envió al Poder Legislativo local la solicitud de ratificación de la directora.

La facultad del Congreso del Estado es recibir la solicitud y ponerla a consideración de la Comisión de Equidad de Género y Familia. Esta podrá emitir una determinación a favor o en contra de la ratificación para someterla a votación de la Diputación Permanente o en su caso del pleno legislativo.

En caso de no aceptarse la ratificación, el gobernador deberá mandar otra propuesta.

¿Se dará la ratificación de Reyna Aracely?

No; Ella ya no es directora, no alza la voz por las mujeres: Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Jucopo del Congreso

“En el caso de Morena, no hemos hecho un análisis como grupo, lo estaremos haciendo en los próximos días. Tuvimos la comparecencia, y es bien sabido cuál es nuestra opinión. En estos momento ella ya no está en la función. En lo personal, quisiera ver a una directora que alce la voz cuando hay expresiones misóginas; yo no veo un activismo del Ismujeres. Queremos una representante que esté vigilante; tampoco la vemos pronunciándose por los casos de feminicidios”.

Graciela Domínguez, diputada local. Foto: El Debate

Sí; “No tengo plan b, yo ya propuse a ella”: Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado

“El Ismujeres es una tarea que requiere ímpetu y tiene muchos años de rezago. Se requiere una tarea de mediano y largo plazo, y creo que debe seguir apoyando esa causa y que esté ella muy cerca que los organismos que le ayuden. Es decisión del Congreso. Yo ya propuse a ella para que se quede, siempre va a haber polémicas; ya dije que la alerta de género no funciona. Del Ismujeres es una tarea que hay que trabajarla en equipo”.