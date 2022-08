Permiso de la SCT y Capufe daña a vecinos de La Presita, en Culiacán

Sinaloa.- La construcción de un carril de aceleración y desaceleración que se está realizando en beneficio para el acceso a un fraccionamiento privado afecta a vecinos de la comunidad La Presita, ubicada a unos cuantos minutos de Culiacán.

Los denunciantes expusieron que autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y del propio Ayuntamiento dieron el aval para que se ensanchara la carretera México 15, y con esto les afecta la entrada y salida de forma directa a ocho viviendas.

Perderá su patrimonio

Héctor, uno de los inconformes, expuso que con esta obra se afecta la entrada a sus dos negocios y al estacionamiento que tiene para los clientes, por lo que lo están condenando a la quiebra. Tendrá que despedir a 10 trabajadores y, en su caso, perderá sus únicas fuentes de ingresos. Lo más lamentable, dijo, es que ese acceso al fraccionamiento no es necesario porque en la SCT le dijeron que se iba a instalar un semáforo.

Los vecinos no están en desacuerdo de que se construya el fraccionamiento porque están conscientes de que es parte del desarrollo, lo que les preocupa es que algunas casas van a tener en la parte trasera la barda del fraccionamiento; y en la de frente, un muro de la carretera México 15, por lo que no podrán salir de sus viviendas. Además de que no va a tener salida el agua de las lluvias que les cae de la carretera y van a sufrir inundaciones.

Llamado

Los vecinos de esta comunidad llaman al alcalde Juan de Dios Mendívil para que acuda a conocer la problemática o que los atienda. Al lugar acudió personal de la pasada administración y el exalcalde Jesús Estrada, por lo que no entienden por qué aprobaron el proyecto al saber que los habitantes iban a quedar encerrados en sus casas. Solicitan a las autoridades de Capufe y la SCT una solución.