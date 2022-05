"Perro que ladra no muerde" contesta el gobernador Rocha sobre amenazas de Estrada Ferreiro

Sinaloa.- Sobre lo que dijo el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que puede ir sacando algunos detalles que no les van a gustar a muchos en su defensa ante el juicio político en su contra, el gobernador Rubén Rocha Moya responde que si tiene cosas que sacar que las hagas pero que no las anuncie.

Indicó que no pueden estar atados de manos para que no se proceda contra alguien por temor a que los denuncien y que si así fuera su caso no sería buen gobernador o buen funcionario.

Estrada Ferreiro afirma que habrá daños colaterales en su defensa

El alcalde afirmó en entrevista para El Debate que el Estado, el gobierno de Sinaloa, los diputados y el Poder Judicial están en contra de él, asimismo señaló al secretario de Gobierno, Enrique, Inzunza, de ser quien "mangonea a todo el sistema judicial, él era magistrado presidente, hoy su esposa es magistrada, él la puso allí, el presidente del Tribunal de Justicia es su compadre, es una mafia y atrás de ellos está el gobernador del estado, Rocha Moya", señaló.

El alcalde dijo que irá hasta las útlimas consecuencias durante su defensa en el juicio político en su contra.

"Va a haber muchas cosas que no les van a gustar a los demás y va a haber daños colaterales", dijo tras afirmar que a la reunión que sostuvo el gobernador Roch con el líder nacional de Morena, Mario Delgado, e Ignacio Mier, este no fue convocado pese a buscarlos.