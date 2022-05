"Perro que ladra no muerde": exhorta Rocha a Estrada a decir lo que tenga contra su gobierno

Sinaloa.- Si el alcalde de Culiacán y quien sea tiene cosas que sacar de su gobierno, que no las anuncie, que las diga, lanzó Rubén Rocha Moya tras las amenazas que hizo Estrada Ferreiro de exponer situaciones de la administración actual, frente al proceso de juicio político que enfrenta.

Tiro cantado

“No quiero decir algo porque este alcalde me acusó de perro rabioso, pero yo diría perro que ladra no muerde, que digan las cosas”. Lo anterior, luego de que Estrada Ferreiro diera una entrevista a El Debate en la que señaló que “la mentira está a flor de piel y la traición a la vista”. Además de que muchas cosas que sabe no les van a gustar”.

De acuerdo con el gobernador, no pueden estar atados y serían malos funcionarios si él y los diputados no pudieran proceder contra alguien porque les sacarían algo. “Fíjate que no puedes proceder porque siempre estás cuidando a ver si no me sacan aquello, allá, lo otro. Cuando tú tomas una responsabilidad sabes que estás expuesto al escrutinio ciudadano. No tenemos temores de nada. En todo caso si te surgen responsabilidades en el ejercicio de tu función, tienes que enfrentarlas. Yo no tengo nada de qué apenarme, pero si hay, que lo saquen. Para qué se anuncia, que se digan”, expuso.

Rubén Rocha añadió que Estrada Ferreiro aún no tiene los 20 millones de pesos que le ofreció el Gobierno del Estado para el pago de las viudas porque durante La Semanera pasada fue a dejarle el convenio de que les iba a pagar, pero le puso un escrito que dice: “quiero que usted tenga en la consideración de que esto, es decir, el pagarles puede ser inconstitucional y que por ello podremos tener juicio político usted y yo”, por el documento que está firmando, pero remite a su acción de inconstitucionalidad.

Controversias

Para Rubén Rocha, no hay una verdadera disposición del alcalde de solucionar el tema de las viudas. Resaltó que está en la terquedad de no darle salidas a esas controversias. “Quiero decirles de nueva cuenta que pena le debería de dar a un gobernante de Morena estar metiendo controversias constitucionales que afectan a las viudas de policías, que afectan a las personas con alguna discapacidad o a los adultos mayores. Dicen: ‘es que estoy luchando contra el Congreso’, no, se está luchando contra los beneficiarios potenciales que son las viudas, y nosotros lo que tenemos que hacer es defender”, sostuvo.

Gobernantes de altura

Fermín Rosas, analista político, consideró que el gobernador se está poniendo en una estatura muy baja al contestar con esos conceptos a Estrada Ferreiro. “El gobernador debe de ponerse a la estatura de un gobernante, no ponerse al tú por tú con el alcalde ni con ningún otro alcalde. No debe de haberlo hecho tampoco”.

En este sentido, señaló que si el proyecto es echar fuera a Estrada Ferreiro, se va a lograr y consideró que posiblemente también haya cambios en el gabinete de Rubén Rocha.

“Están desubicados aquellos alcaldes que no hacen un camino correcto hacia el gobierno, hacia el gobernador, porque finalmente están trabajando por Sinaloa. Estrada Ferreiro, yo considero, que está sentenciado ya”, sostuvo.

Añadió que el juicio político no debe utilizarse solo por que sí y los diputados tienen que investigar si se amerita de verdad, comprobarlo.

Tensión

Tras la entrevista de Estrada Ferreiro, Debate cuestionó a Feliciano Castro, presidente de la Jucopo en el Congreso de Sinaloa, Enrique Inzunza, secretario general de Gobierno, y Ricardo Madrid, diputado local por el PRI, sin embargo, no quisieron hablar de los señalamientos que les hizo el alcalde.

En el caso de la alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales, enfrenta denuncias que incitan también a un juicio político, Presidencia de ese municipio direccionó con su asesor Alfonso Carlos Ontiveros Salas, quien señaló que el Congreso del Estado no ha informado sobre el proceso de las denuncias. “La presidenta es consciente y no es apartada de la razón, de lo que jurídicamente debe aplicarse en este asunto”, compartió.

A su vez, la secretaria de Turismo, María del Rosario Torres Noriega, funcionaria pasista en el gabinete de Rocha Moya, evitó hablar sobre su posible salida, argumentando una muy ocupada agenda laboral. (Con información de Angelina Corral, José Luis Rodriguez y Lupita Gámez)

Aliados

Una amistad buena, mejor dicho demasiada buena, aseguró tener el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, con el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El edil negó tener conflictos con la administración del mandatario estatal, puesto que ambos funcionarios han estado trabajado de manera coordinada en cada obra realizada entre el municipio y el estado, siempre para beneficiar a los mazatlecos.

Amigos ante todo

Dijo que en la relación con el mandatario estatal destaca principalmente la amistad, por lo que negó que haya un distanciamiento entre ambos, desde que este asumió el cargo como gobernador de Sinaloa, a principios de noviembre del año pasado. Desde entonces, el

Químico aseguró que la relación alcalde-gobernador se traduce en compañeros y aliados, tras militar en el mismo partido en el que se sienten identificados.

Cabe destacar que el Observatorio Ciudadano de Mazatlán reveló la adjudicación directa de un contrato por 400.8 millones de pesos a favor de una empresa por la compra de 2,139 luminarias. Esto habría provocado una denuncia de los regidores para que se investigue al alcalde y los manejos de este contrato. Hasta ahora el alcalde ha minimizado el caso.

Respaldo

Al considerar que sus comentarios están fuera de lugar y en nada abonan al desarrollo del municipio, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se pronunció respetuoso de su homólogo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a quien le pidió ponerse a trabajar a favor de su pueblo.

“Le mando un abrazo al presidente municipal de Culiacán con todo mi afecto, esperando que ya ponga en orden sus ideas y que trabaje a favor de los culiacanenses”, indicó.

Antagonistas de su partido

El funcionario municipal aseguró que lo expuesto por el alcalde de la capital del estado no le quita el sueño, pues afirmó que está enfocado única y exclusivamente en trabajar a favor de los ahomenses.

“No me quita el sueño, me quitan el sueño los problemas de Ahome, mi empeño a seguirle sirviendo la sociedad, pero afortunadamente tengo el respaldo del señor gobernador a mi persona, a mi responsabilidad y el cariño que le tiene la sociedad de este municipio”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció públicamente el apoyo y el respaldo que el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, ha tenido hacia Ahome con la generación de obras, sintiéndose arropado. “Por supuesto que sí me siento arropado y no tengo la menor duda y él lo ha hecho público, su compromiso más fuerte que tiene es con la gente de Ahome”, sostuvo.

Improcedente

Alfonso Carlos Ontiveros Salas, asesor de la alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales, compartió que las denuncias presentadas por un grupo de extrabajadores que se dicen afectados en sus derechos pensionarios en el Ayuntamiento de Cosalá, no tienen configuración para los fines que se pretenden de juicio político. Añadió que hasta el momento no se ha recibido mayor información del Congreso del Estado respecto a la situación legal que guarda el caso.

Fundamento legal

Lo anterior, toda vez que explicó que el Ayuntamiento había suspendido el pago de pensiones en razón de que el Issste era el único obligado de otorgarlas. “No es posible seguir sosteniendo un pago doble, es decir, por el Ayuntamiento y por el Issste porque desde el momento de que el Ayuntamiento de Cosalá celebró el convenio de prestación de servicios médicos y de la obligación pensionaria entre el Ayuntamiento y el Issste, en 1996, desde ese momento cesaba la obligación del Ayuntamiento de Cosalá a pensionar”.

No obstante, aclaró que esto no es aplicable en el caso de personal policial, porque es el único que está sujeto a disposiciones de la Ley Estatal de Seguridad Pública, de ahí en fuera es el Issste. No quiso hablar del caso de que se le menciona como posible a salir del gabinete de la alcaldía.