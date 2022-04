Perros bravos, robos y desconfianza parte de lo que enfrentan enfermeros al vacunar casa por casa

Culiacán, Sinaloa.- Esta mañana dio inicio a las Brigadas de Vacunación contra el Covid-19 acudiendo a los domicilios de la población sinaloense, aplicando a mayores de 18 años el biológico AstraZeneca y estén pendientes de protegerse en primera o segunda dosis, así como el refuerzo, pero algo que no cuenta es lo que tienen que enfrentar los enfermeros al acudir a las colonias de la ciudad.

Perros bravos, robos, personas groseras o desconfianza de la ciudadanía es a algo de lo que se enfrentan personal de salud al acudir a vacunar casa por casa.

En este primer día de brigadas casa por casa en Sinaloa, en la capital del estado se acudió a las colonias Antonio Toledo Corro, Miguel de la Madrid y La Costerita, a su vez, se llevaron a cabo en el resto de los municipios del estado.

Kevin, uno de los enfermeros que acudió a las brigadas de vacunación comentó que durante mediodía èl no había tenido ningún percance durante su recorrido por la colonia Toledo Corro, pero en otras ocasiones sus compañeros si se habían enfrentado a ciertas situaciones a la que no esperan pasar mientras vacunaban casa por casa.

“En lo personal nunca he tenido ningún problema con las personas o los animales, pero si he tenido compañeros que han tenido experiencias que los perros los persiguen o que personas se portan de una forma u otra desagradable o que llegan a amenazarlos para quitarles las agujas pues para drogarse”. Señaló que no es la primera vez que hace este tipo de brigada solo que ahora es para inmunizar contra el covid-19 pero en otra ocasión ya había salido casa por casa a jornada de vacunación.

Comentó que desde las 9:00 hasta la 13:00 horas llevaban aplicadas 40 dosis en su mayoría a personas adultas pero que la meta diaria era de alrededor de 130 a 150 dosis.

Los brigadistas hicieron el llamado a la ciudadanía a que confíen en su trabajo y acepten vacunarse ya que en ocasiones hay personas que dudan que vayan del la secretaria de salud o que las vacunas sean confiables. Por ellos hicieron el llamado a que confíen en su trabajo y en que les están aplicando las dosis correspondientes para protegerlos contra el covid-19.