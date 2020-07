Persisten las protestas por despido injustificado en Conafe Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Trabajadores desempleados del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) exigen ser reinstalados en sus puestos de trabajo tras despidos injustificados.

Con intenciones de llevar la queja hasta la Ciudad de México ante el presidente Andrés Manuel López Obrador de no recibir respuesta por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel, los ex trabajadores continúan con las protestas en el Palacio de Gobierno estatal.

Con lonas en mano, denunciaron las faltas y el acoso laboral por parte de la jefa de Programas Educativos María Isabel Zavala, y la falta de seguimiento del coordinador regional.

"Que nos reinstalen en nuestros puestos, y que la gente que está en el Conafe se sensibilice ante nuestra situación, porque no nada más nosotros hemos sido violentados en el trabajo, sino el resto de los compañeros", expresó con voz quebrada María del Rosario Nevárez.

Aspectos del la protesta. Foto: El Debate

Señaló que de ser una decisión nacional como ha manifestado el director general Cuauhtémoc Sánchez Osio, a quien calificó como prepotente, hubiera llegado a sus manos una baja formal y un finiquito, pero el despido sucedió de manera arbitraria.

Los denunciantes afectados han trabajado por entre 20 y 30 años en la mayoría de los casos. Mostraron desesperación en esta situación de pandemia al ser esta la primera quincena en que no reciben su sueldo.

Mencionó que las autoridades que los han atendido han declarado que es difícil ayudarlos en su situación al ser una cuestión federal, a lo que Nevárez, como sinaloense, pide al gobernador ser el enlace entre los afectados y el coordinador.

"Que revisen nuestro expediente, los estamos pidiendo a la luz porque no tenemos nada que esconder; no estamos exigiendo algo que no nos corresponde", dijo.

"No vamos a parar hasta que él (Ordaz Coppel) nos atienda, que él nos vea y nos reciba y que platique con estas madres que ya estamos desesperadas, que alguien voltee y nos vea porque sentimos que todo mundo nos cierra las puertas".