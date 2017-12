Personal de Aseo y Limpia condenan crimen de compañero

Culiacán, Sinaloa.- En el Departamento de Aseo y Limpia del Ayuntamiento de Culiacán aún no pueden creer que la tarde del pasado martes hayan asesinado a un compañero de una manera tan cruel.

Con dolor aún, algunos trabajadores confesaron que esperan que se haga justicia por Luis Eduardo, pero hay quienes no quieren ir a la colonia CNOP, en donde ocurrió la tragedia.

Una de las versiones que nos comentaron los compañeros de Luis Eduardo —que por seguridad omitimos sus nombres— fue que la discusión entre el motociclista agresor y el trabajador del Ayuntamiento inició por una cubeta, la cual no saben si el camión la aplastó o bien no quedó en la parte donde estaba con basura. De acuerdo con algunos testimonios, bastó para que el asesino se diera a la tarea de ir tras el camión recolector, amenazó al joven, y al ver que este no le hizo caso a sus amenazas, se fue enojado y regresó con un arma para atacarlo a balazos.

Ofensas

Tras esta tragedia, ahora algunos empleados de Aseo y Limpia están recibiendo agresiones, ya que si van lento en el camión recolector por alguna calle o se descompone, hay personas que les gritan “por eso los matan”, lo cual aseguran que se les hace muy cruel por parte de la sociedad.

Luis Eduardo, según uno de sus compañeros, tenía aproximadamente catorce años trabajando, y desde hace poco andaba en la ruta en donde encontró la muerte, ya que lo traían de comodín. Regresó a trabajar en enero de este año tras haber estado de incapacidad muchos meses, debido a que sufrió un accidente automovilístico y quedó mal de una pierna.

“Rengueaba mucho, y por eso a veces andaba haciendo sus pininos como conductor de camión porque era muy pesado para él ir recogiendo la basura”, comentó un compañero.

En su trabajo dijeron que nunca tuvo problemas y era buen compañero, por eso lamentan su pérdida.

Piden respeto

Trabajadores que laboran en la recolección de basura piden a la ciudadanía que los respeten, porque el trabajo que realizan es muy pesado. Ellos salen a trabajar con frío, calor, lloviendo y su único fin es servir a la ciudadanía. Indicaron que hace poco un compañero, tras recoger una bolsa de basura, la puso en el camión, y al compactarla explotó y salió líquido peligroso, lo cual le dañó la cara, por eso llaman a que sean cuidadoso de lo que ponen en las bolsas porque ellos sufren accidentes.

Peligro

En lo que va de este año, el personal de Parques y Jardines, y de Japac, ha sufrido ataques violentos que han puesto en riesgo su integridad, ya que hasta el 8 de agosto se había reportado el robo de ocho pipas con agua. En uno de los casos los individuos se llevaron a la víctima y lo dejaron en Mojolo, pero versiones extraoficiales dicen que más pasaron por lo mismo.

> Hecho

El 12 de mayo del 2017, una camioneta del Ayuntamiento de Aseo y Limpia fue localizada en las aguas de un canal, la cual había sido robada la noche anterior por sujetos armados.

> Otro caso

El 12 del junio del 2017, una pipa de la comuna con reporte de robo del 5 de abril fue localizada alrededor de las 16:00 horas en un camino de terracería que conduce a la Costerita.

> Robo

En 30 del agosto del 2017, cuatro hombres armados robaron una pipa de la Japac en la colonia Villa Bonita. Los delincuentes se llevaron al chofer.