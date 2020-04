Personal de Las Riberas trabaja sin protección

Culiacán.-A pesar de que el Ayuntamiento de Culiacán el domingo publicó un documento en donde informó a todo personal que a partir de ayer lunes no estarían en función hasta nuevo aviso, trabajadores del área de Desarrollo Económico en Áreas Verdes del parque Las Riberas aseguraron que los hicieron trabajar.

Los empleados, quienes decidieron omitir sus nombres, manifestaron que el director del parque, Dan Santos, les dijo que todo personal de Aseo y Limpia debería seguir laborando a pesar de saber que ellos no pertenecen a esa área.

Documento

Ya que en el documento a todo personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Vialidad, Aseo y Limpia, Inspección y Vigilancia y especialmente del área de Salud se les pedía que siguieran apoyando con su trabajo ante la contingencia, ellos aseguran que no forman parte del área de Aseo y Limpia, porlo que pedían que respetaran que se quedaran en casa.

Otra de las incertidumbres es que no se les ha dado el equipo necesario para seguir trabajando a pesar de la contingencia sanitaria que se está viviendo por COVID-19, y no están protegidos sanitariamente.

Un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán fueron llevados a trabajar este lunes, pese a la suspensión de labores. | DEBATE

Son alrededor de 30 empleados en el área antes mencionada, que aun cuando no están abiertas las instalaciones del lugar, se presentan a trabajar, y la mayoría se traslada en transporte público, por lo que de alguna manera se están exponiendo a ser contagiados y contagiar a sus familiares.

Al ser eventuales, no cuentan con seguro médico y en el Ayuntamiento no hay medicamentos para apoyarlos pues no están sindicalizados, a ello se debe su desesperación de que los siguen exponiendo cuando no tienen seguro.

Ante esto hicieron el llamado al alcalde Jesús Estrada para que los apoye.

Sin equipo

Los trabajadores han tenido que comprar con sus recursos sus propios cubrebocas, gel antibacterial y guantes, pues los del trabajo no se los pueden llevar porque son para trabajo de limpieza y no de los recomendados, ya que no les otorgaron ningún material.

Medidas

Los mismos trabajadores solicitaron a sus superiores las medidas necesarias para protegerse de cualquier contagio, y que solo se les dijo que ya están solicitando pero nunca les entregaron nada y tuvieron que recurrir a comprar.