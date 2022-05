Personal de enfermería de todo Sinaloa exigen profesionalización

Culiacán, Sinaloa.- Personal de enfermería se manifestó en Palacio de gobierno para exigir a las autoridades ser integrados en el programa de profesionalización mismo del cual ya habían platicado con el secretario de salud, Héctor Melesio Cuén y les había prometido solución, pero hasta la fecha seguían en las mismas.

"No somos héroes, no queremos aplausos, no queremos reconocimientos, queremos justicia laboral” expresó Concepción Aguilar Hernández, enfermera de Salvador Alvarado quién junto con decenas de enfermeros de todo el estado pidieron justicia laboral.

Aguilar Hernández explicó que la profesionalización es que les paguen acorde a sus estudios pues la mayoría de ellos están especializados con maestrías u otras funciones y siguen ganando lo mismo que hace años.

Manifestó que algunos tienen más de 20 años laborando y siguen con los sueldos precarios por lo que ya están enfadados y se manifestaron en busca de una respuesta.

Los trabajadores de la salud señalaron que las autoridades presumen de estar agradecidos con los trabajos que hicieron durante la pandemia y los grandes contagios que se dieron al inicio pero que solo son palabras pues una verdadera justicia para ellos es que les paguen lo que les corresponde.

Leer más: Comercio ambulante en Culiacán le apuesta a invertir para festejos del Día de las Madres

Reiteraron que Cuén Ojeda se reunió con ellos desde el 18 de marzo mismo encuentro en donde les aseguró que en dos semanas les tendría una respuesta positiva incluso los acercaría con el gobernador del estado Rubén Rocha Moya para que en coordinación tomaran una decisión en base a este programa que están exigiendo.