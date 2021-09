Personal de la Fiscalía de Sinaloa intimida a rastreadoras, denuncian

Sinaloa.- Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) intimidó y acusó de haber cometido varias faltas a rastreadoras que encontraron restos en una fosa en el Panteón Nuevo de Navolato.

De acuerdo con Alma Rosa Rojo Medina, presidenta de Voces Unidas por la Vida, el pasado 27 de agosto acudieron al cementerio, ya que días antes les denunciaron a través de una llamada anónima que allí estaban sepultados de forma clandestina un hombre y una mujer.

Calumnias

Contó que al llegar al punto señalado en donde no había cruz ni señalamientos de que hubiera una tumba, se pusieron a excavar. A más de un metro de profundidad, localizaron un resto humano y diversas bolsas de ropa y dieron el reporte a las autoridades correspondientes.

Al llegar el personal de la Fiscalía, acordonó el área como a 70 metros, con la intención de que ellas no pudieran ver lo que localizaban; luego, un investigador del área de Homicidios se acercó a las madres que buscan a sus hijos desparecidos y les empezó a decir que habían manipulado la escena.

Que ellas pudieron haber sembrado los huesos y diversas bolsas con ropa con tal de sacar dinero. También las ofendió al decirles que por algo se les desaparecían los hijos, esto además de otros señalamientos. De acuerdo con Alma Rosa, este investigador fue muy hiriente, cuando lo único que debía hacer era su trabajo.

Prendas

Explicó que el encargado del cementerio les dijo que hace alrededor de 25 años allí pudo haber sido la fosa común, pero los restos que encontraron no tienen tanto tiempo.

Además de que estaban bien conservados una camisa de color amarillo, un pantalón de mezclilla azul marino, unos calcetines negros y unos tenis Vans que parecían de mujer, esto último corresponde a la información que les dieron de que allí estaban un hombre y una mujer. Había más bolsas que contenían objetos, pero ya no les permitieron verlos. De acuerdo con Alma Rosa, interpondrán una queja, pero a nivel nacional, contra el investigador de Homicidios.

Exigencia

El grupo de rastreadoras ofendidas dice a la Fiscalía basta a los insultos, a la indiferencia de que son víctimas y a que les nieguen información acerca de los restos y prendas que ellas encuentran en las fosas clandestinas. Exigen que ya no vuelva a desaparecer a las víctimas encontradas en las fosas, y este tema es algo que van a denunciar a las autoridades federales.

Explicó que de nada sirve que se localicen fosas clandestinas cuando no les dicen qué prendas u objetos personales localizaron, y los familiares de los desaparecidos no cuentan con esta información, la cual es esencial para identificar a sus seres queridos. En la fosa que localizaron en el interior del cementerio de Navolato había varias bolsas, las cuales claramente se podían ver que no eran de una fosa común. De acuerdo con Rojo Medina, no permitirán que la Fiscalía desaparezca lo que encontraron.

Pide al fiscal general, Juan José Ríos Estavillo, que les dé una audiencia porque ya no van a permitir maltrato ni calumnias por parte de su personal. No entiende por qué hay investigadores que se molestan cuando ellas encuentras los restos de las víctimas de violencia que ellos no buscan.

Los Datos

Molestia

De acuerdo a las rastreadoras, todavía que ellas realizan el trabajo que debería de realizar la Fiscalía General del Estado, reciben maltrato por parte de algún personal. Piden que el fiscal general de Sinaloa les dé una cita.

Leer más: Los talibanes afirman haber tomado la provincia de Panjshir, Afganistán

Sin informar

La Fiscalía no hace pública la información acerca de las prendas y objetos que son localizados en la fosas clandestinas y con las cuales se podrían identificar a los desaparecidos.