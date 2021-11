Personal de la Fiscalía de Sinaloa tarda horas para llevarse restos o cuerpos

Sinaloa.- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denuncian que los peritos y el personal del Servicio Médico Forense de Sinaloa tardan mucho tiempo para llegar cuando encuentran los restos en las fosas clandestinas.

Uno de estos casos ocurrió la semana pasada y el grupo afectado fue el de Sabuesos Guerreras. De acuerdo a la versión de una integrante de esta agrupación, tras localizar unos restos en la colonia El Rosario, perteneciente a la sindicatura de Pericos, Mocorito, hablaron para que acudieran los peritos, pero tardaron más de seis horas en llevarse los restos al Servicio Médico Forense.

Señaló que los restos fueron encontrados a las 10:55 de la mañana y a las 14:00 horas apenas estaban llegando los peritos, pero tuvieron que esperar tres horas más para que llegaran los elementos del Servicio Médico Forense.

“Cuando los cuestionamos, dijeron que no tenían gasolina. Eso, la verdad, es increíble, porque pienso que esas camionetas forenses deben estar abastecidas de gasolina. Claro que vemos que no es problema de ellos o que ellos hayan querido tardarse ni nada, más bien, pienso que es desde arriba, falta de coordinación o no sé, eso es lo que manifestaron”, expuso.

En cuanto a las partes encontradas en el lugar, mencionó que aunque todavía falta conocer los resultados de ADN, hay indicios de que pudiera tratarse de una joven que tenían ya un tiempo buscando.

“Como que ya de repente se está haciendo costumbre, tanto peritos como los que se llevan los restos, los de Semefo, tardan demasiado en llegar, pero esta vez, la verdad, sí rompieron récord”, acusó la buscadora de Sabuesos Guerreras.

En este tema, Alma Rosa Rojo Medina, presidenta del colectivo Voces Unidas por la Vida, explicó que hay ocasiones en las que los peritos salen junto con ellos, pero en otras ocasiones, cuando encuentran los restos, tienen que esperar durante horas, lo cual es muy pesado.

Hizo el llamado a la fiscal general del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, para que solucione este problema lo más pronto posible porque la falla está en la falta de personal.

Por su parte, el comisionado estatal de Búsqueda, Juan Carlos Saavedra Ortega, explicó que este es uno de los temas prioritarios que le expondrá a la fiscal porque, tanto para las integrantes de los colectivos como para las familias de las víctimas, es muy doloroso ver cómo no se llevan los restos de manera rápida.

Indicó que lo más recomendable es que hubiera un equipo de peritos asignado a la Comisión de Búsqueda para que, de esa forma, se trabajara de forma más coordinada, porque al encontrar los restos de una personas va el personal que está de guardia y, si hay otro caso, acuden cuando terminan de trabajar en el anterior.

Lamentó lo ocurrido el pasado viernes porque fueron muchas horas las que estuvieron las integrantes del colectivo en el lugar en donde encontraron los restos.

La fiscal general, Sara Bruna Quiñónez, se compromete a que se dará prioridad a los casos de la entrega de los cuerpos.