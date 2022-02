Personal de salud en Sinaloa señalan que violentaron sus derechos al quitarles su plaza

Sinaloa.- Personal de salud de Sinaloa que fueron despedidos acuden a la defensa del trabajador en la Unidad de Servicios Estatales ante violencia a sus derechos al despedirlos injustamente. Los trabajadores de diferentes hospitales del estado acudieron para exigir explicaciones luego de que fueron congeladas sus bases a pesar de que estaban en orden.

Esto después de que la Secretaría de Salud informó que serían retenidas aquellas que presentaban irregularidades. Alrededor de 20 trabajadores de la salud tenían cita para presentar su inconformidad, en donde también se suponía que acudirían abogados de salud pero no asistieron a acompañarlos.

Martha Peraza, del Comité Estatal del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, indicó que alrededor de 100 personas son las que están en la misma situación y es por eso que están buscando que se les solucione la situación. Reiteró que las bases que se les retiraron no son las que da la federación por lo que no tienen más derecho los de contrato o los de más de antigüedad a esas bases.

Brenda Romero, empleada del área de lavandería en el Hospital General de Guamúchil, y a quien tras la muerte de su madre, le heredaron la plaza, un día le dijeron a partir del 16 de enero dejas de presentarte pues consideraron como irregular su base.

"Es una injusticia, a mí me hablaron y me dijeron "ya no te presentas el 16 de enero" se me dio de baja en el checador, no vengo en nómina, no se me avisó nada con un oficio, nada", expresó.