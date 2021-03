Personal del Centro de Salud Urbano de Culiacán exige vacuna contra Covid-19

Sinaloa.- Trabajadores del Centro de Salud Urbano de Culiacán, se manifestaron para exigir a la Secretaría de Salud, la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a los más 200 colaboradores que siguen pendientes de las tres líneas de atención.

En semanas pasadas empleados de este mismo y de centros de salud de otros municipios como en Guamuchil, Mazatlán entre otros para exigir dicha dosis.

Comentaron que hasta el momento no han recibido respuesta de las autoridades, además que se encuentran trabajando en condiciones no adecuadas por lo que no pueden seguir en dicha condiciones y salen a exigir lo justo.

Fernando Torres, enfermero del instituto de salud explicó que por la información que han recibido, será hasta el otro lote de vacunas cuando se les contemplen a ellos. Señaló que hizo falta una buena organización por parte de las autoridades sanitarias, ya que se pudieron formar grupos por parte de los trabajadores de los centros de salud pero los dejaron a lo ultimo aún y cuando también están atendiendo en áreas covid.

“No se puede, se supone que éramos la primera línea que tenemos un año aquí nosotros al pie del cañón y seguimos olvidados por las autoridades”. Otra de las molestias de los trabajadores es que no se encuentran en condiciones dentro de las unidades de ese centro de salud ya que son muy pequeñas y no cuentan con la ventilación adecuada.