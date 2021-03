Personal del Hospital Civil de Culiacán se encuentra en huelga

Sinaloa.- En unos minutos más se prevé el cierre del Hospital Civil de Culiacán debido a que personal del sindicato de la CTM no ha llegado a acuerdos con la dirección sobre el pago de unas prestaciones retrasadas y se programó una huelga para hoy.

La líder sindical Verónica Franco comentó que las áreas sensibles seguirán operando con normalidad.

"Son 26 millones aproximadamente que les adeudan en prestaciones además de que no les han entregado todas las plazas solicitadas a personal que tiene derecho a ellas", detalló sobre las razones del paro de labores parcial.

El director del Hospital Civil, Israel Martínez Félix llama al personal a guardar la calma e indicó que ya tiene los recursos de 2019.

Faltando unos minutos para el mediodía, la mayoría del personal ya había salido del hospital y se colocó la bandera de huelga en la entrada. A las 12:00 horas fue cuando se cerró la puerta del hospital ante la presencia de un notario público.

La huelga se venía posponiendo desde el 2019. Los trabajadores se cansaron de que no les cumplieran con el pago de unas prestaciones y de que no les otorgarán las plazas a las que tienen derechos y no vieron otra opción más que llegar a la huelga luego de que ayer no se llegará a un acuerdo en la Junta de Conciliación y Arbitraje explicó la líder sindical Verónica Franco.

"Fuimos explotados pero no valorados pago de aumentos", fluidez en crédito de fideicomiso de vivienda" reza en algunas cartulinas de protesta.