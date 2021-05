Personal del Issste exigen solución a falta de insumos en Culiacán

Sinaloa.- Debido a la falta de insumos y medicamentos, el personal de salud en la clínica familiar del Issste en Culiacán, amenazó, laborar bajo protesta al no tener respuestas a los oficios entregados a la delegación del centro de salud.

Iveth Melendez Cano, médico general de la clínica, mencionó que tienen un gran desabasto de insumos de primera necesidad para brindar la atención médica así como medicamentos para pacientes con diabetes, hipertensión y otras enfermedades que no pueden dejar de medicarse.

Problemática

“No sirve rayos x, no se están tomando mastografías, no hay medicamentos y no se nos da todo lo que necesitamos al abrir la clínica al 100 por ciento de su atención. No tenemos cubrebocas, gel antibacterial, batas y todos los insumos de protección para el personal médico”, señaló Carmen Obeso, otra de trabajadora de salud en la clínica.

Los trabajadores de la clínica familiar del Issste mencionaron que desde que iniciaron a trabajar durante la pandemia a la fecha, la delegación del Issste no ha tenido acercamiento con ellos para preguntar cómo van o qué necesidades tienen para continuar laborando bajo una seguridad de salud.

“Estábamos trabajando al 25 por ciento de la capacidad, pero hoy es el segundo día que iniciamos todos a laborar sin insumos, tenemos que comprar cubrebocas", manifiesta el personal.