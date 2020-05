Personal del Pediátrico de Sinaloa pide condiciones dignas

Sinaloa.- Falta de insumos para dar una atención de calidad a los pacientes y para que el personal de Salud ejerza de manera segura su labor son condiciones que han reportado constantemente los trabajadores del Hospital Pediátrico de Sinaloa (HPS).

El colectivo de suplentes del nosocomio infantil y algunos testimonios exigen los pagos de bonos y de días extras laborados, así como material y equipo adecuado para evitar contagiarse de COVID-19 al realizar su trabajo, razón por la cual ya hubo un despido injustificado en el área de Intendencia, denuncian.

Expertos en leyes y en derechos humanos solicitan que sea garantizada la seguridad de todos los empleados y sea reportada la falta de cumplimiento. Son empleados de la salud sin derecho a seguridad social, que laboran y han trabajado en condiciones precarias.

Sin garantías de seguridad laboral

A mediados de abril, un colectivo de trabajadores del Hospital Pediátrico de Sinaloa, formado principalmente por personal suplente de todas las áreas hospitalarias, solicitó la ayuda del defensor de los derechos laborales José Antonio Favela Carrazco, debido a los diversos problemas que estaban viviendo al interior del hospital, pues el personal denunció que lo estaban obligando a trabajar sin el equipo de protección adecuado para ingresar al área para atender COVID-19 del HPS, con falta de pagos por jornadas extras y la retención del bono por la contingencia que destinó el Gobierno federal para los trabajadores de la salud en Sinaloa; aunado al hecho de que por esas fechas todavía estaban negando los permisos de resguardo a las personas con alto riesgo a enfermarse de gravedad por SARS-CoV-2, y no se les estaba garantizando goce de sueldo ni otros beneficios en pro de su seguridad personal si decidían retirarse.

Como antecedente, el 16 de diciembre del 2019, los trabajadores y los suplentes exigían pago justo de quincenas y aguinaldo al HPS. Foto: El Debate / Cristina Félix

Lo anterior fue corroborado por el propio licenciado Favela y la lideresa de los trabajadores que laboran por suplencia en el HPS, María Elena Ponce Domínguez.

Sin respuesta de sus superiores

Ponce, quien labora en el área de Intendencia y lidera a los suplentes del HPS, dijo en entrevista para EL DEBATE que, desde principios de marzo, ella y los trabajadores estuvieron insistiendo en tener una reunión con el administrador del HPS, Cliserio García Urreta, quien, en palabras de la portavoz, «solo ha dado largas», y no les resuelve la falta de materiales ni los pagos pendientes: «Los suplentes no contamos con seguridad social, no tenemos ninguna prestación, y ahorita que tenemos ganada una compensación salarial por la contingencia de 25 millones de pesos que el Gobierno federal otorgó al Gobierno del Estado, no han querido darnos ese dinero, y no estamos contando con los insumos suficientes para cubrir el problema del COVID-19», lamentó, pues niegan o les regatean los cubrebocas N95, los guantes, el gel antibacterial, las botas, los overoles y demás equipo de protección, denunció: «Nos meten a una área COVID-19 a limpiar, y te dicen: “No pasa nada. No pasa nada. Métete así”, y muchas veces por no perder tu trabajo o por no tener represalias con tus jefes, pues te metes así, con lo que hay, una bata, un cubrebocas; que los especiales los tenemos que comprar nosotros, tenemos que comprarnos lentes, lo que podamos», declaró María Elena, quien añade que no es que en realidad haya faltante de material, porque han recibido donaciones más lo que envió el Gobierno federal, pero todo eso lo mantienen almacenado.

Hace días solo les sacaron algunas mascarillas N95 para que las repartieran entre el personal, declaró.

Falta respuesta del secretario de Salud

El colectivo ha solicitado la ayuda del diputado morenista Pedro Lobo, con quien han acudido a audiencia con el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, quien tampoco les ha dado certeza o una respuesta.

La joven comentó que ojalá les den el pago de la compensación por lo menos, pues con el aumento de precios de la despensa básica y de las medicinas se las han visto difícil.

Ella dijo que actualmente está aislada en su casa por sospecha de padecer COVID-19, y si bien el hospital le está pagando un sueldo durante su resguardo, no la apoyó con gastos de medicamentos ni de atención médica, aunque prometieron hacerlo. Ponce aún está a la espera de la confirmación de la prueba. Hace ya más de la semana que le tomaron muestra, y aún no tiene respuesta.

Overoles desechables son lavados y colgados en el patio del HPS. Foto: Cortesía

Recomendación de la CEDH

Esta casa editorial solicitó la opinión de Miguel Ángel Calderón Espinoza, visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa, quien comentó que lamentablemente el organismo defensor de los derechos humanos no ha sido notificado de estas irregularidades por parte de hospitales en Sinaloa, solo han recibido quejas de hospitales que se rigen por el ámbito federal, por lo que recomienda a todos los trabajadores de la salud del estado que se vean inmersos en este tipo de situaciones a hacer la denuncia a la Comisión, ya que ellos pueden atenderlos, guiarlos, hacer la recomendación y dar seguimiento a la situación: «Es importante que cualquier situación la hagan del conocimiento ante las propias autoridades internas a nivel jerárquico, pero también a nosotros, de tal manera que podamos hacer lo conducente», dijo.

Caso de joven despedido

Una demanda por despido injustificado fue interpuesta en contra del Hospital Pediátrico, según comenta el licenciado en Derecho José Antonio Favela, defensor de Jesús Javier Franco Chávez, quien laboraba en el hospital infantil como intendente, pero fue obligado a abandonar el empleo sin garantías.

El hombre, de 41 años, señaló que gozaba de excelente historial en el HPS, pero fue despedido después de hacer declaraciones ante la prensa la mañana del 29 de abril a las puertas de dicho sanatorio, denunciando falta de trato digno y de material adecuado para trabajar de forma segura. Su exigencia fue apoyada por alrededor de doce de sus compañeros de área. «Me dio mucho gusto que salieran, porque me sentí apoyado», comentó.

Condiciones precarias

Jesús Javier refirió a este medio que decidió declarar ante los medios porque el día 28 de abril lo mandaron a limpiar las dos áreas donde atienden a pacientes con COVID-19 (habilitadas hasta el momento en que él trabajaba ahí) con una bata vieja, rota y tamaño infantil: «Era una bata de esas deshilachadas, viejas, con la que le dan las quimioterapias a los niños que tienen cáncer. Imagínese, una bata de ese tamaño para un adulto como yo».

La bata además carecía de los tirantes o amarraderas para ajustarse. El otro material con el que Javier contaba para ingresar a la sala de atención a niños con coronavirus consistía en unas bolsas de basura para proteger sus zapatos, un gorro para la cabeza de tela porosa y delgada, y un cubrebocas azul de una capa, de los que se ajustan con un hilo de elástico delgado: «Yo me puse todo eso, y cuando me iba a meter al área de COVID-19, los doctores me dicen: “Oye, no te puedes meter así. Ve a que te den el equipo necesario”», pues dentro de dicha área los doctores y los enfermeros mantenían las recomendaciones, utilizando mascarilla N95, careta de protección, gorro plástico, overoles y batas plásticas, guantes y botas de protección adecuadas, que algunos habían conseguido por cuenta propia, en refaccionarias o ferreterías, incluso les habían sido regalados por familiares y amigos.

Petición infructuosa

Javier se dirigió con su supervisor, Manuel Rochín, quien además de no darle equipamiento adecuado lo estaba obligando a trabajar así, a cuenta de consecuencias, señalándole que «si no lo hacia, él sabía».

Ese día, la exigencia de Jesús Javier para que le dieran lo necesario para protegerse duró cinco horas, y a pesar de la impotencia ante la negligencia, lo más que pudo conseguir fue un overol de plástico desechable y un cubrebocas blanco, con el comentario de que tenía que lavar el overol al finalizar la jornada, cuando es material estrictamente desechable.

Ante la situación y la insistente falta de respuesta de su jefe, Jesús Javier desistió de ingresar a las salas para pacientes con COVID-19 a hacer la limpieza, retirándose con mucha indignación, decidido a realizar la demanda, asesorado por el licenciado Favela.

Testigo corrobora los hechos

Otro integrante del personal del Pediátrico —quien pidió el anonimato y ocultar información personal de edad y sexo por miedo a represalias— comentó: «Aquí no te corren abiertamente, pero te obligan a trabajar en malas condiciones y sin el equipo adecuado para que tú te vayas».

Ambos refieren que ni el personal de Intendencia ni el personal en general ha recibido el apoyo adecuado para realizar su trabajo con anterioridad a la pandemia, y que ahora con la contingencia sanitaria la situación de precariedad solo es más evidente.

El trabajo o la salud

Para Jesús Javier no fue fácil tomar la decisión de irse: «Era eso o realizar mi trabajo a costa de mi salud», comentó, pues ante la situación actual a él le preocupaba enfermarse y ser portador de COVID-19, enfermedad que pudiera afectar mucho más a alguno de sus familiares que a él mismo.

Actualmente, Jesús Javier continúa en proceso de elaboración de la demanda, esperando que a raíz de la resolución jurídica sea indemnizado, ya que tiene una familia por la cual responder.

Mucho sentimiento e indignación es lo que manifiestan los testimonios al contar sus problemas, consideran injusto que, por negligencia de sus superiores, el ciudadano Ángel Félix Rivas, el supervisor Manuel Rochín, así como el administrador Cliserio García Urreta y la directora Estela Robledo Conde, continúe la falta de apoyo y el descuido hacia los trabajadores en el HPS.

Cabe señalar que EL DEBATE buscó apoyo del departamento de Comunicación de la Secretaría de Salud, donde se especificó que la persona indicada para hablar de estas situaciones era la doctora Robledo, quien fue buscada, pero hasta el cierre de esta edición no fue obtenida una entrevista.

Derechos Humanos

Si en su hospital o unidad de salud no hay condiciones adecuadas para que los trabajadores laboren con seguridad y sea respetada su integridad física, puede hacer la queja al correo de la CEDH: informacion@cedhsinaloa.org.mx o llamar sin costo al 800-672-92-94 (CEDH Sinaloa).

439 suplentes de distintas áreas del Hospital Pediátrico de Sinaloa solicitan material para laborar adecuadamente y evitar contagios ante el coronavirus, declaró María Elena Ponce Domínguez.

Recientemente, padres de familia pidieron apoyo al Gobierno del Estado para que les otorguen tratamiento e insumos adecuados que permitan atender la salud de sus hijos internados en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Trabajadores del HPS solicitan asesoría laboral

A mediados de abril, personal del Pediátrico solicitó el apoyo del licenciado especialista en derecho laboral José Antonio Favela Carrazco para conocer si podía suspender sus actividades con goce de salario en razón de que no cuenta con seguridad social y está siendo expuesto a un riesgo de trabajo —denunció—, dada la contingencia y que no lo proveen de herramientas y equipo de trabajo adecuado, como cubrebocas o gel antibacterial.

Favela informó a los solicitantes que solamente se puede suspender la relación laboral de acuerdo con lo que establece el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. El abogado les dijo que en ese artículo no se establece otra causa de suspensión que no sea cuando la propia autoridad federal, por conducto de la Secretaría de Salud o quien tenga la competencia, decrete una contingencia por la enfermedad, y donde en ese decreto se ordene la suspensión de las relaciones laborales. Si así fuera, tendrán derecho a cobrar treinta días de salario mínimo como máximo.

Fuera de esto, dicho artículo no prevé ningún otro tipo de suspensión que les pudiera beneficiar.

Se entiende que el fin de la suspensión en su caso es porque están siendo expuestos a una enfermedad contagiosa y no cuentan con seguridad social, y, en este caso, bien vale el reclamo que como trabajadores realizan, explicó a EL DEBATE, porque, de acuerdo con sus testimonios, están siendo expuestos, sin contar con un respaldo de Seguro Social; sin embargo, esa es una situación que no está prevista como causa de suspensión laboral con goce de salario.

Es un tema distinto, pero con mucha razón, como trabajadores, pueden reclamar y hacer valer, dijo.

«¿Cómo es posible que como trabajadores se encuentren en la trinchera, en la línea de fuego, en la línea de batalla, y no se tenga ni siquiera un tapabocas?»

«La exposición a ese tipo de riesgos merece que por lo menos el trabajador tenga a su alcance todas las herramientas de trabajo y los equipos que le garanticen su seguridad, su salud y la de su familia, hablando de una enfermedad contagiosa, como es la que nos ocupa en el tema», recalcó el abogado laboral.

Los trabajadores además preguntaron si era pertinente elaborar algún tipo de reclamo, a lo que respondió que las autoridades laborales habían decretado la suspensión de las actividades hasta el día 20 de abril, con lo cual no había un lugar en ese momento, y no lo hay ahora por la prolongación de la cuarentena hasta el 30 de mayo donde se pudiera representar el reclamo, aconsejándoles que la autoridad que podría atender ese reclamo justo sería la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque la situación que viven no tiene razón de ser: «Es incongruente que, siendo trabajadores de la salud, los expongan de esa manera. Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos no es la autoridad como agente en materia laboral, pero sí será la autoridad competente para buscar la garantía de seguridad en el trabajo mínima a la que tienen derecho», declaró.

Insistió en que a los trabajadores y a los suplentes del Pediátrico de Sinaloa los asiste la razón, ya que lo mínimo a lo que tiene derecho un trabajador es a prestar sus servicios en la forma adecuada; al mismo tiempo que los felicitó por estar al frente en la contingencia, esperando que además las autoridades gubernamentales estén a la altura para responder al problema.

